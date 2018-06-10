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العثور على 47 عبوة ناسفة و133 قنبرة هاون جنوب الموصل

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بغداد – الصباح الجديد
تمكنت القوات الامنية من العثور على 47 عبوة ناسفة و133 قنبرة هاون و12 صاروخ في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى .
وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان صحفي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم ان ” قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت على 47 عبوة ناسفة مختلفة الاحجام و133 قنبرة هاون متنوعة و12 صاروخ محلي الصنع خلال عملية تفتيش وتطهير في منطقة القيارة”.
واضاف ” اما قيادة عمليات الجزيرة فقد عثرت قواتها على كدس للعتاد يحتوي 23 قنبرة هاون متنوعة و8 عبوات ناسفة محلية الصنع و3 منصات لإطلاق الصواريخ وراية لعصابات داعش الإرهابية في المنطقة الشرقية”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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