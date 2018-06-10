العراق يلاحق مخطوطة يهودية هربها جندي أمريكي الى إسرائيل

بغداد ــ الصباح الجديد

قدم العراق الأدلة بشأن عائدية مخطوطة يهودية سرقت وهربت الى إسرائيل خلال اجتماع لجنة اعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية الذي عقد في باريس مؤخراً.

وقال مدير قسم استرداد الآثار والتراث في الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة والآثار مثنى عبد داود، ورئيس الوفد، بحسب بيان للوزارة، ان “العراق قدم الأدلة التي تثبت أن هذه المخطوطة عائدة لنا، وتمت سرقتها من قبل احد الجنود الأميركان الذي قام بتهريبها إلى الأردن ومن هناك نقلت إلى إسرائيل”.

وأكد عبد داود، أن “العراق متمسك بإعادة ممتلكاته الثقافية المسروقة والمهربة إلى الخارج ومن ضمنها هذه المخطوطة، وان البلد اليوم ليس كما كان في السابق، فلن يحجب عنه أمام العالم أي ممتلك ثقافي أو موروث ديني يخص طائفة أو ديانة معينة بل أنها ستكون متاحة أمام الجميع”