العراقيون رابعاً في تسلسل الحاصلين على الجنسية السويدية خلال 2018

بغداد – الصباح الجديد

ارتفعت أعداد الأشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية خلال السنوات الثلاث الماضية، واحتل السوريون صدارة الترتيب فيما احتل العراقيون التسلسل الرابع هذا العام 2018.

وقالت مصلحة الهجرة السويدية في بيان لها على موقعها الرسمي، إن ” أكبر المجموعات التي احتفلت بحصولها على الجنسية يوم العيد الوطني للسويد، خلال الأسبوع الجاري، هم السوريون والأشخاص الذين لا يحملون جنسية، والصوماليون”.

وأوضحت المصلحة أن” هناك زيادة مستمرة في عدد المواطنين الجدد خلال السنوات الثلاث الماضية”.

ومنحت المصلحة 35867 شخصا الجنسية السويدية في عام 2015، فيما وصل العدد إلى 55420 شخصا في عام 2017.

وخلال عامي 2016-2017، تضاعف عدد السوريين وعديمي الجنسية الذين حصلوا على الجنسية السويدية، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها السويد في عدد طالبي اللجوء من سوريا قبل بضع سنوات.

ويشكل الصوماليون ثالث أكبر مجموعة بين الحاصلين الجدد على الجنسية السويدية. ووصل العديد منهم إلى السويد عام 2007، العام الذي تلا إعلان إثيوبيا الحرب على الصومال، لكن حصولهم على المواطنة السويدية تأخر حتى عام 2015.