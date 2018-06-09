الخارجية الروسية تبحث مع السفير العراقي الوضع في البلاد عقب الانتخابات

بغداد – الصباح الجديد

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير العراقي لدى روسيا الوضع في العراق وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن” نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير العراقي لدى روسيا، حيدر هادي، الوضع في العراق وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين”.

واضافت ان” الجانبين ناقشا تبادل الآراء حول تطور الوضع في العراق في ضوء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي ومهمة إنشاء هياكل جديدة للسلطة التنفيذية والتشريعية في أقرب وقت”.

واشار الى ان” الطرفين ناقشا أيضا مسائل تعزيز التعاون بين روسيا والعراق في مجال التجارة والاقتصاد