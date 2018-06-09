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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الخارجية الروسية تبحث مع السفير العراقي الوضع في البلاد عقب الانتخابات

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بغداد – الصباح الجديد
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير العراقي لدى روسيا الوضع في العراق وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن” نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير العراقي لدى روسيا، حيدر هادي، الوضع في العراق وتطوير التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين”.
واضافت ان” الجانبين ناقشا تبادل الآراء حول تطور الوضع في العراق في ضوء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي ومهمة إنشاء هياكل جديدة للسلطة التنفيذية والتشريعية في أقرب وقت”.
واشار الى ان” الطرفين ناقشا أيضا مسائل تعزيز التعاون بين روسيا والعراق في مجال التجارة والاقتصاد

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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