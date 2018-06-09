استشهاد وإصابة 15 شخصاً في تفجيرات كركوك

بغداد – الصباح الجديد

أعلن مركز الإعلام الأمني عدد ضحايا التفجيرات التي شهدتها مساء الجمعة محافظة كركوك.

وذكر بيان للمركز تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “ثلاثة اعتداءات إرهابية في محافظة كركوك، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الأبرار بشارع القدس ما أسفر عن استشهاد إمرأة وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف “كما كان هناك انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محل كوفي شوب ما أدى الى جرح مدني في طريق بلدة مرور كركوك، الى ذلك استهدفت قذيفة K4 مدرسة مصلى دون خسائر بشرية”.