نقل 150 داعشياً من الموصل الى بغداد لتنفيذ حكم الإعدام بهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر في شرطة نينوى، عن نقل 150 عنصرا من عصابات داعش إلى بغداد لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وذكر المصدر في تصريح صحفي إن “شرطة تسفيرات الموصل، وبحماية قوة أمنية خاصة، قامت بنقل 150 داعشياً حكموا بالإعدام من الموصل إلى بغداد”.

وأضاف المصدر أن “المحكومين كانوا قد اعترفوا أمام القضاء بمشاركتهم في جرائم إرهابية ضد العراقيين، والانضمام إلى داعش وقتل وسلب المدنيين في السنوات الماضية”.

وبيّن أن “الهدف من نقلهم، تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم،” مشيراً إلى أن “جميع الإرهابيين عراقيون وليس فيهم أجانب أو عرب”.

وأصدرت المحاكم العراقية في الأشهر الأخيرة أحكاماً بالإعدام على 309 أشخاص، بينهم حوالى مئة أجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد، بسبب الانتماء إلى تنظيم “داعش”.

وصدرت هذه الأحكام عن محكمتيْن مختصتيْن بقضايا الإرهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل “عاصمة” دولة “الخلافة” التي أعلنها “داعش”» شمال غربي العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب، بينهم نساء.