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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الاتحادية: أسماء الفائزين بالانتخابات لم تصلنا لنصادق عليها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، ان سبب عدم مصادقتها على اسماء الفائزين بالانتخابات، يتمثل بعدم وصول هذه الأسماء اليها من المفوضية حتى ساعة هذا التصريح.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي إن “اسماء الفائزين لعضوية مجلس النواب لم تصل بعد إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
واضاف “بمجرد وصول القوائم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ما تبت الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية في الاعتراضات المقدمة على سير اجراءات الانتخابات العامة ستجري المصادقة عليها بعد التدقيق”.
وأكد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد، في 31 ايار الماضي، أن المحكمة الاتحادية لن تصادق على نتائج الانتخابات المعلنة حتى حسـم الاعتراضات عليها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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