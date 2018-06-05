الاتحادية: أسماء الفائزين بالانتخابات لم تصلنا لنصادق عليها

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، ان سبب عدم مصادقتها على اسماء الفائزين بالانتخابات، يتمثل بعدم وصول هذه الأسماء اليها من المفوضية حتى ساعة هذا التصريح.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي إن “اسماء الفائزين لعضوية مجلس النواب لم تصل بعد إلى المحكمة الاتحادية العليا”.

واضاف “بمجرد وصول القوائم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ما تبت الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية في الاعتراضات المقدمة على سير اجراءات الانتخابات العامة ستجري المصادقة عليها بعد التدقيق”.

وأكد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد، في 31 ايار الماضي، أن المحكمة الاتحادية لن تصادق على نتائج الانتخابات المعلنة حتى حسـم الاعتراضات عليها.