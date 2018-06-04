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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جنح النجف: ثلاثة أحكام بالحبس لمتهم نشر صورا لفتيات على “انستغرام”

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بغداد ــ الصباح الجديد
أصدرت محكمة جنح النجف ثلاثة أحكام بالحبس ثلاث سنوات يصل مجموعها لتسع سنوات بحق متهم قام بنشر صور لمجموعة فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “محكمة جنح النجف قضت ثلاثة أحكام بالحبس عن ثلاث دعاوى حركتها فتيات ضد متهم أقدم على عرض صور لهن على تطبيق انستغرام”، لافتا إلى أن “الأحكام كانت الحبس 3 سنوات عن كل دعوى تنفذ بالتعاقب”.
واضاف بيرقدار أن “المتهم طلب منهن مبلغ مالية مقابل عدم نشر الصور على تطبيق انستغرام”، مبينا ان “المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بهذا العمل”.
واشار الى ان “المحكمة أصدرت قرارها بالسجن وفقا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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