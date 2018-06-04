معصوم يؤكد لسفير البوسنة والهرسك على اهمية العلاقات بين البلدين والرغبة بتطويرها

بغداد – الصباح الجديد

اكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اليوم الاثنين، خلال استقباله سفير البوسنة والهرسك على اهمية العلاقات بين البلدين والرغبة بتطويرها.

وذكر مكتب معصوم الاعلامي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى العراق هارس لوكوفيتس بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق”.

وشدد معصوم بحسب البيان، على “اهمية العلاقات بين البلدين الصديقين والرغبة بتطويرها في شتى المجالات”، مثنيا على “جهود السفير خلال عمله في العراق وسعية لتطوير العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، حيث تمنى للسفير لوكوفيتش النجاح في حياته وعملة المقبلين” .