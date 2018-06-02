“الكهرباء” : غايتنا من شراكة القطاع الخاص ترشيد الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة الكهرباء، أمس السبت، ان مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومن ثم الجباية، فيما تعهدت بزيادة ساعات التجهيز في العاصمة بغداد والمحافظات خلال الاسبوعين المقبلين.

ودعت الوزارة في بيان لها، اطلعت عليه “الصباح الجديد” إلى “عدم الاسراف” في استهلاك الطاقة وترشيدها قدر المستطاع، مشيرة إلى ان “مشروع الشراكة مع القطاع الخاص (عقود الخدمة والجباية) الهدف منها هو إنهاء الضائعات وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومن ثم الجباية”.

وأضاف البيان، أن “تجهيز وزارة الكهرباء لهذه المناطق حسب المتفق عليه مع الشركات هو 80% من الحاجة القصوى للمواطنين في هذه المناطق، ولكن الذي حدث أن هناك زيادة ملحوظة على طلب الطاقة الكهربائية في هذه المناطق من قبل المواطنين، مما حدد التجهيز فيها إلى 20 ساعة يومياً، فضلاً على أن فقرات العقد مع المستثمرين تنص في حال انخفاض ساعات التجهيز بسبب أعمال الصيانة والأعطال الطارئة يعتبر خارج إرادة الوزارة”.

وأوضح، أن “وزارة الكهرباء تهيب بالمواطنين الساكنين في مناطق تنفيذ المشروع وفي المناطق الأخرى بعدم الاسراف باستهلاك الطاقة وترشيدها قدر المستطاع، وعدم التجاوز على شبكات التوزيع وتسديد اجور الاستهلاك بالتعرفة المخفضة والمدعومة من قبل الحكومة”، مؤكداً أن “هناك طاقات توليدية جديدة ستدخل منظومة الكهرباء الوطنية خلال الاسبوعين المقبلين ستسهم بزيادة ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات”.

وشهدت بعض محافظات الجنوب خلال الايام الماضية، تظاهرات احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية، وذلك عقب إعلان وزارة الكهرباء بوجود انخفاض بتجهيز الطاقة للعاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، بدءا من يوم 19 أيار ولغاية يوم 26 من الشهر نفسه، عازية ذلك إلى تأمين سلامة ملاكاتها العاملين لإضافة وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.