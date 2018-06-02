الملف الأمني

ضبط اعتدة من مخلفات تنظيم “داعش” غربي بغداد * هجوم مسلح في مركز ناحية جلولاء شرقي بعقوبة

القوات الأمنية تفجّر حقلا للعبوات الناسفة شمالي الأنبار * اعتقال 42 شخصا لاشتراكهم بنزاعات عشائرية في البصرة

بغداد – ضبط اعتدة

ذكر مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد أمس السبت، ان مفارز امنية تواصل تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش عن المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية.

وقال المصدر لقد نفذ واجب تفتيش ضمن مناطق (الفلوجيين، الزوينات، ام نجم الأولى) غربي بغداد، نتج عنه: العثور على (3) عبوات ناسفة و(9) قنبرة وقذيفة مختلفة الأنواع والاحجام و(3) رماناة قاذفة ضد الاشخاص، فجرت موقعياً ومن دون وقوع حادث” .

ديالى – هجوم مسلح

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى امس السبت ان مدنيا اصيب بجروح حرجة بهجوم مسلح شمالي شرق ب‍عقوبة، فيما عثر على جثة قرب ضفاف نهر دجلة شمالي بعقوبة.

وقال المصدر إن “مدنيا اصيب بجروح بالغة باطلاق نار من قبل شخص بدوافع جنائية في مركز ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) على وفق المعلومات الاولية”، مبينا ان “الاجهزة الامنية بدأت عملية البحث عن الجاني” ، مضيفا ان “قوة امنية وبناء على بلاغ الاهالي عثرت على جثة قرب ضفاف نهر دجلة في اطراف قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة) وعليها اثار اطلاق نار .

صلاح الدين – عملية تسلل

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس السبت، بأن عائلة مكونة من 12 شخصا قتلت على يد عناصر من “داعش” شمالي الضلوعية.

وقال المصدر ان “تنظيم داعش تسلل فجر يوم امس الى قرية الفرحاتية شمالي الضلوعية، وقام بقتل عائلة مكونة من 12 شخصا في القرية” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته .

الانبار – تفجير حقل الغام

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس السبت ان القوات الأمنية فجرت حقلا للعبوات الناسفة شمالي المحافظة .

وقال المصدر ان القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار تمكنت من تفجير 42 عبوة ناسفة وهي عبارة عن حقل للعبوات الناسفة في تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات” ، مضيفا كما طهرت القوات الأمنية، طريقاً في منطقة البو مجبل وتمكنت من تطهير 4 كيلو متر من طريق المقبرة وعالجت عبوتين ناسفتين شكلية ضد الدروع”.

الديوانية – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة الديوانية امس السبت، القبض على 14 متهما بعمليات دهم بينهم تاجر مخدرات في المحافظة.

وقال المصدر إن “دوريات مركز شرطة الشامية وقسم الاسرة القت القبض على 7 متهمين مطلوبين للقضاء بقضايا التشاجر والتهديد وذلك خلال عمليات دهم قامت بها لمتابعة المطلوبين الى القضاء وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم” ، مضيفاً ان مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بالسرقة ومطلوبين للقضاء على وفق المادة 446 “.

ذي قار – نزاع عشائري

افاد مصدر محلي بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار امس السبت، بأن نزاعا مسلحاً أودى بحياة مواطنين اثنين واصابة ثالث بجروح بسبب خلاف على تشغيل مولدة كهربائية اهلية، مشيرا الى ان القوات الامنية اعلنت حالة “النفير العام” هناك.

وقال المصدر ان “خلافاً نشب بين صاحب مولدة اهلية واحد المشتركين بها، في احدى مناطق قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار، وتطور الى نزاع مسلح بين عشيرتي الطرفين، آل بوزياد والهصاصرة، واسفر عن مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح خطرة”.

نينوى – ضبط معمل عبوات

اعلن مركز الاعلام الامني امس السبت ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الارهابي جنوبي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول “بجهود متميزة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من الوصول الى احد معامل تصنيع العبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الملوثة بناحية العبور جنوبي الموصل”.

البصرة – نزاعات مسلحة

كشف مصدر امني في قيادة عمليات محافظة البصرة امس السبت إلقاء القبض على 42 شخصا لاشتراكهم بنزاعات عشائرية مسلحة في أنحاء مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر إن “قطعات من قيادة عمليات البصرة والوحدات الملحقة بها نفذت مداهمات في نواحي الهارثة والدير والإمام الصادق ، أسفرت عن القاء القبض على 31 من المتورطين في نزاعات عشائرية وتحويلهم الى مديرية شرطة الهوير”، مبيناً أن “قوة أخرى من الفوج الثالث التابع للواء المغاوير ألقت القبض على 11 من المشاركين في نزاع عشائري شهدته منطقة الصينخ في ناحية الهارثة”.