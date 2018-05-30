معصوم يحرص على اتخاذ إجراءات تحفظ “سلامة العملية الديمقراطية”

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت رئاسة الجمهورية، حرص الرئيس فؤاد معصوم على اتخاذ الإجراءات كافة للحفاظ على “سلامة العملية الديمقراطية”، داعية المفوضية العليا للانتخابات إلى “الالتزام التام” بأحكام الدستور والقوانين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس، إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يتابع باهتمام بالغ وعن كثب التطورات المستجدة بشأن عملية اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018، وما يثار من وجهات نظر واتهامات تفيد بحصول خروقات أو تدخلات قد تكون أثرت في النتائج في مركز انتخابي او اخر”.

واضافت، ان “رئاسة الجمهورية تدعو كافة الهيئات والجهات المعنية بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة في هذا الشأن”.

وشدد البيان على “لزوم اتباع السبل الأصولية التي رسمتها القوانين والنظم بخصوص النظـر في الطعون والاعتراضات وكافة القضايا ذات الصلة بالانتخابات للحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية “.