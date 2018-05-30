الملف الأمني

اعتقال عصابة للسطو المسلح على معمل غربي بغداد * مقتل 3 عناصر من الشرطة بهجوم إرهابي شرقي صلاح الدين

تحرير مختطف في ناحية العزير جنوب شرقي ميسان * اعتقال ١٢ إرهابيا بعملية استباقية وسط الموصل

بغداد – سطو مسلح

ذكر مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الاربعاء ان مفرزة امنية اعتقلت عصابة للسطو المسلح غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء 54 الفرقة السادسة وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد محاصرة العجلة التي كانوا يستقلونها في منطقة الطوبجي” ، مضيفا ان المعتقلين “كانوا يرومون السطو على احد المعامل في المنطقة المذكورة وضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد” .

ديالى – عملية دهم

اعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي امس الاربعاء، اعتقال اثنين من المطلوبين للقضاء أحدهما بتهمة “الارهاب” بعملية دهم داخل المحافظة.

وقال الفريق الركن العزاوي إن ” قوات امنية مشتركة اعتقلت اثنين من المطلوبين للقضاء احدهما بتهمة الارهاب بعملية دهم جرت في اطراف بعقوبة” ، مضيفا ان “المعتقلين نقلوا إلى مركز امني للتحقيق معهما”.

كركوك – سقوط قذيفة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاربعاء سقوط قذيفة هاون بالقرب من ساحة الاعتصام جنوبي المحافظة لم تسفر عن حدوث خسائر بشرية.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين اطلقوا، مساء يوم امس ، قذيفة هاون سقطت خلف مخازن وزارة التجارة الواقعة قرب ساحة اعتصام واحتجاجات العرب والتركمان على طريق بغداد قرب العلوة الشعبية، جنوب كركوك”، وأن القذيفة لم يسفر عن سقوطها اية اضرار لانها سقطت في فضاء مفتوح”.

بابل – عملية امنية

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاربعاء القاء القبض على مطلوبين للقضاء خلال عمليات امنية في المحافظة.

وبين المصدر ان مفارز الشرطة تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين الى القضاء بجرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة ، مضيفة ان عمليات القبض جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون الاهالي وان المتهمين نقلوا الى مراكز للاحتجاز الامني لاستكمال بقية الاجراءات القانونية بحقهم”.

صلاح الدين – هجوم مسلح

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاربعاء ان ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا بهجوم لـ”داعش” شرقي المحافظة.

وقال المصدر ان “تنظيم داعش شن فجر يوم امس هجوما على ثكنة عسكرية تابعة للشرطة الاتحادية بمنطقة جلام سامراء شرقي صلاح الدين ، ما اسفر عن اندلاع اشتباكات بين الجانبين” ، مضيفا ان الاشتباكات اسفرت عن قتل ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية واصابة اخرين، فيما تكبد التنظيم خسائر فادحة بالارواح والمعدات .

ميسان – تحرير مختطف

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس الاربعاء ان قوة أمنية حررت ، مختطفاً جنوب شرقي المحافظة .

وذكر المصدر ان “قوة من الشرطة حررت مواطناً مخطوفاً في ناحية العزير التابعة إلى قضاء قلعة صالح، خلال ساعات قليلة بعد اختطافه في إحدى المناطق التابعة إلى قضاء المجر الكبير” ، واشار الى توفر معلومات دقيقة لدى مفارز مكافحه الإجرام حول وجود الخاطفين في إحدى مناطق ناحية العزير، وقامت بتطويق المكان وتحرير المخطوف وإلقاء القبض على متهم داخل المنزل في إثناء عملية المداهمة وتبين انه مطلوب على وفق جرائم السرقات، وهرب الخاطف قبل وصول القوة المذكورة”.

نينوى – عملية استباقية

كشف قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري امس الاربعاء إعتقال ١٢ عنصرا من تنظيم “داعش” وسط الموصل.

وقال العميد الركن الجبوري إن “قوات من شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية من مصادرنا الخاصة قامت، بتنفيذ عملية إستباقية في منطقة العبور وسط الموصل أسفرت العملية عن القبض على١٢ عنصرا من التنظيم المطلوبين قضائياً على وفق المادة ٤ / ١ إرهاب”، مضيفا ان “من بين المعتقلين من كان يعمل بما يعرف بالحسبة والأمنية في تنظيم داعش”، مشيراً الى ان “قوات شرطة نينوى ستبقى تلاحق فلول عصابات داعش ومن عمل معهم”.

البصرة – عمليات تهريب

اكد مصدر امني في شرطة محافظة البصرة امس الاربعاء ان مفارز امنية ضبطت صهاريج لتهريب النفط في البصرة.

وذكر المصدر ان معلومات افادت بوجود صهاريج عدد(3)داخل احدى محطات الوقود، يحتوي اثنان منها على منتج نفطي سعة (36) الف لتر معد للتهريب والثالث فارغ” ، لافتا الى وجود عجلة داخل محطة البانزين صهريج سعة (36) الف لتر، وعلى الفور شكل فريق عمل بالاشتراك مع قسم استخبارات شرطة نفط الجنوب ومركز شرطة نفط البصرة، وضبطت العجلات موضوعة البحث”.