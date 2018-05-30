بحث تطوير قطّاع الكهرباء مع الأردن وتركيا وإسبانيا

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي مع سفراء المملكة الاردنية الهاشمية منتصر الزعبي وتركيا فاتح يلدز واسبانيا خوان خوسيه سكوبار تطوير قطاع الكهرباء والتعاون في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في العراق .

وثمن الوزير خلال لقائه السفير الاردني دخول الشركات الاردنية للسوق العراقية وخاصة الشركـــات الراغبة بتنفيذ مشاريع بمجال الطاقة الكهربائية في العراق .

من جانبه شكر سفير المملكة الاردنية الهاشمية وزير الكهرباء على حفاوة الاستقبال, ومؤكداً بالوقت نفسه على التعاون المشترك بين البلدين من اجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق.

كما بحث الوزير مع السفير التركي عددا من القضايا وفي مقدمتها اسهام تركيا في تطوير قطاع الكهرباء في العراق .

وبارك السفير لوزير الكهرباء نجاح الانتخابات العراقية لممارسة الديمقراطية التي جرت مؤخراً ، مشيراً بالوقت ذاته الى اطر التعاون المشترك والعلاقة التي تربط مابين الشعبين العراقي والتركي ، مبدياً رغبته في زيادة حجم التعاون مابين الشركات التركية ووزارة الكهرباء بما سيسهم بخدمة قطاع الطاقة الكهربائية.

بعد ذلك استعرض الوزير مع السفير الاسباني خوان خوسيه سكوبار وممثل شركة كابتل جنيف الاسبانية

اسهام الشركات الاسبانية في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء وفتح افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية بما سيسهم بتطوير واقع الطاقة الكهربائية في العراق.

واستعرض الوزير مع السفير والوفد الضيف التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الكهربائية وخاصة مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية, مشيراً بذات الوقت بنجاح الوزارة في اضافة طاقات اضافية تمثلت بادخال الوحدات التوليدية لمحطة بسماية الحرارية ومن المؤمل ان تضيف (1000) ميكاواط الى الشبكة الوطنية.

من جانبه اكد السفير استعداد بلاده والشركات الاسبانية على فتح افاق التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية في العراق.