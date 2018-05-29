الملف الأمني

اعتقال إرهابيين في حيي البساتين والتجار شرقي بغداد * قتيل و10 جرحى في تفجير سوق بعقوبة القديم

استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة جنوبي كركوك * انطلاق عملية تمشيط واسعة لمنطقة بحيرة الثرثار

بغداد – اعتقال خاطفين

أكد مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد أمس الثلاثاء إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب والخطف شمالي العاصمة.

وذكر المصدر أن “قوة مشتركة من اللواء 44، وخلية مكافحة الخطف التابعة لقيادة عمليات بغداد، وبناءً على معلومات استخبارية ألقت القبض على متهمين اثنين بالإرهاب والخطف في منطقتي/ حي البساتين وحي التجار”.

ديالى – انفجار عبوة

اعلنت قيادة عمليات محافظة ديالى امس الثلاثاء، الحصيلة النهائية لتفجير سوق بعقوبة ، مشيرة الى تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على طبيعة الحادث.

وقال قائد العمليات مزهر العزاوي ان “الحصيلة النهائية لتفجير العبوة الموضوعة بالقرب من احد المحال في سوق بعقوبة القديم بلغت قتيل واحد و10 جرحى” ، مضيفا ” جرى الايعاز بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على طبيعة الحادث”.

كركوك – استهداف دورية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء، بأن ضابطا ومنتسبا بالشرطة الأتحادية اصيبا بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في احدى القرى جنوبي المحافظة.

وقال المصدر ان “عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة الأتحادية في قرية غيدة التابعة لقضاء داقوق ( ٣٥ كم جنوبي كركوك )، ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم وعنصر بالشرطة منسوبان للفرقة الخامسة” ، مضيفا ان” قوة امنية نقلت المصاب الى المستشفى للعلاج، والجثة الى الطب العدلي”.

صلاح الدين – عملية استباقية

تمكنت قوة من شعبة استخبارات دوائر قوى الامن الداخلي التابعة الى مديرية شرطة صلاح الدين امس الثلاثاء وبعملية استباقية من القبض على مطلوب على وفق الماده ٤ إرهاب،

واضاف المصدر ان قوة من قسم شؤون السيطرات في المديرية تمكنت بعملية استباقية من القبض على مطلوب على وفق المادة القانونية اعلاه ، فيما عثرت قوة من قسم مكافحة المتفجرات في مديرية شرطة صلاح الدين بالتعاون مع قوة من شرطة كهرباء بيجي على عجلة ملغمة نوع همر من مخلفات داعش الارهابي فجرت تحت السيطرة.

الانبار – عملية واسعة

أنهت قوات اللواء الثاني في الحشد الشعبي امس الثلاثاء عملية تمشيط واسعة شملت منطقة بحيرة الثرثار للبحث عن المسطحات المائية والطرق شبه السالكة التي يسلكها داعش للتسلل إلى المناطق الآمنة.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان “عملية أمنية انطلقت فجر يوم امس في منطقة بحيرة الثرثار بمشاركة اللواء السابع بالحشد الشعبي والفرقة 14 من الجيش العراقي وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي طاهر الخاقاني وبمتابعة ميدانية من قبل العقيد عماد الزيدي”.

النجف – عمليات دهم

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الثلاثاء عن انطلاق عمليات دهم اسفرت عن القبض على سبعة مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر إن “مكافحة اجرام النجف ألقت القبض على سبعة مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة من المحافظة” ، مؤكدا إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ” .

الديوانية – ممارسة امنية

اكد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء ان مفارز امنية القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفقا لمواد قانونية مختلفة .

واضاف المصدر ان عمليات الاعتقال جاءت من خلال ممارسة امنية نفذتها مفارز امنية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي ، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

ميسان – اعتقال مطلوبين

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت امس الثلاثاء ان مفارز شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ والصنوف الأخرى العاملة في المحافظة تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين من بينهم متهم مطلوب بالارهاب .

واكد مدير اعلام قيادة شرطة ميسان الرائد جاسم محمد بتصريح خص به “الصباح الجديد” ان هذه المفارز تمكنت من إلقاء القبض على (١٧٨) متهما من بينهم متهم مطلوب على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وآخرين بمواد قانونية مختلفة.

نينوى – اعتقال ارهابيين

اعلن مركز الاعلام الامني في محافظة نينوى امس الثلاثاء ان القوات الامنية ألقت القبض على ثلاثة أرهابيين، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم تمكنت من القاء القبض على 3 إرهابيين في منطقة العبور بالجانب الايمن من الموصل” ، مبينا ان المتهمين “هم من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب”.