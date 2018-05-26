مدّ وجزر على الساحل الغربي بين قوات هادي والحوثيين

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها على عدة مواقع غرب تعز وأخرى في الساحل الغربي بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري في قوات هادي قوله إن المواجهات أدت إلى تحرير وادي الجسر بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة غرب تعز، مؤكدا أن الاشتباكات بدأت منذ الساعات الأولى من فجر امس السبت عقب هجوم فاشل للحوثيين تكبدت على إثره خسائر فادحة.

فيما أشار المصدر إلى أن جبهة الدفاع الجوي ووادي الزنوج شمال غرب المدينة شهدت هجوما للحوثيين على محورين من الدفاع الجوي ومن اتجاه غراب باستخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلا أن الجيش تصدى للهجوم.

وقالت وكالة «وام» الإماراتية إن قوات يمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سيطرت على مفرق زبيد والفازة ومنطقة المغرس الاستراتيجية و50 % من مديرية التحيتا وسط تقدم ميداني كبير للقوات من عدة محاور في الساحل الغربي لليمن باتجاه الحديدة. وأضافت الوكالة أن العشرات من مقاتلي الحوثيين لقوا مصرعهم بينهم قيادي ومشرف في مديرية التحيتا مع عدد من أتباعه في المواجهات مع القوات اليمنية بكافة تشكيلاتها.

فيما أشارت إلى أن «ألوية العمالقة» والمقاومة الوطنية والتهامية نجحت في تضييق الخناق على مسلحي الحوثي.