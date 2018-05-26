مباحثات تمهد لتوقعات قوية بعقد قمّة أميركا وكوريا الشمالية

الصباح الجديد ـ وكالات:

زادت توقعات عقد اجتماع قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تجري «محادثات بناءة» مع بيونجيانج بشأن عقد القمة من جديد يوم 12 حزيران في سنغافورة.

وقالت مجلة بوليتيكو إن فريقا يضم 30 من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية يستعد للسفر إلى سنغافورة في مطلع الأسبوع الحالي.

وذكرت مصادر اعلامية الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن يناقش الفريق جدول أعمال وتجهيزات القمة مع مسؤولي كوريا الشمالية. وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الوفد يشمل جوزيف هاجن نائب كبير موظفي البيت الأبيض وميرا ريكارديل نائبة مستشار الأمن القومي.

كان ترامب قال في تغريدة على موقع تويتر امس الاول الجمعة «نجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد والذي إذا حدث من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من حزيران. وإذا كان ضروريا سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد».

وألمح ترامب في وقت سابق إلى أنه من الممكن إنقاذ القمة بعدما رحب ببيان تصالحي من كوريا الشمالية وقال إن يبقى منفتحا على إجراء محادثات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «البيان الذي أصدروه كان لطيفا جدا … سنرى ما سيحدث. نتحدث معهم الآن. قد (تعقد القمة) في الثاني عشر. يريدون بشدة القيام بذلك. نريد القيام بذلك».

جاء تعليق ترامب بشأن اجتماع القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعد يوم من إلغائه الاجتماع بسبب ما وصفه بأنه «عداء صريح» من جانب بيونجيانج.

وردا على ذلك قال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية «نحن متفائلون على نحو حذر بأن الأمل ما زال موجودا لحوار بين أميركا وكوريا الشمالية. نواصل متابعة التطورات بدقة».

* تهديدات وإهانات

اتفق كيم وترامب في الشهر الجاري على القمة بعد أعوام من التوتر بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية. وفي حالة عقد القمة ستصبح الأولى بين رئيس أمريكي في منصبه وزعيم لكوريا الشمالية. وجاءت خطط عقد القمة بعد أشهر من حرب كلامية شهدت تهديدات وإهانات متبادلة بين الزعيمين بسبب تطوير كوريا الشمالية صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

وألغى ترامب القمة التي كانت ستعقد في سنغافورة في خطاب أرسله إلى كيم يوم الخميس بعد تهديدات متكررة من كوريا الشمالية بالانسحاب منها بسبب ما اعتبرته تصريحات من مسؤولين أمريكيين تتسم بالتحدي وتطالب بنزع السلاح بشكل أحادي فيما أرجع ترامب سبب إلغاء القمة إلى عداء من كوريا الشمالية. وفي بيونجيانج قال كيم كي جوان نائب وزير خارجية كوريا الشمالية إن الانتقادات التي وجهتها بلاده في الآونة الأخيرة لمسؤولين أميركيين بعينهم كانت رد فعل على تصريحات أميركية وإن الخلافات الحالية توضح «الحاجة الملحة» لعقد القمة.

وقال إن كوريا الشمالية تشعر بالأسف لقرار ترامب إلغاء القمة وإنها تظل منفتحة على حل المشكلات ”بأي طريقة وفي أي وقت“.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية تقدر قرار ترامب الجريء بالسعي لعقد اجتماع قمة مع بيونجيانج.

وأضاف «نحن نأمل من أعماقنا أن تساعد ما تسمى بصيغة ترامب في تهدئة مخاوف الجانبين وتفي بمطالبنا وأن تكون وسيلة حكيمة ذات تأثير ملحوظ في حل الأمر».

* عمل دبلوماسي

تسبب أحدث تغيير مفاجئ في موقف ترامب في ارتباك للمسؤولين في واشنطن. وقال وزير الدفاع جيم ماتيس للصحفيين إن الدبلوماسيين «لا يزالون يعملون» وقال إن ترامب أرسل تحذيرا بشأن القمة التي قد تعقد ”إذا تمكن دبلوماسيونا من إعادتها إلى مسارها».

وأحجمت كاتينا آدمز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن الإدلاء بتفاصيل عن أي اتصالات دبلوماسية لكنها قالت «كما قال الرئيس في خطابه للزعيم كيم.. الحوار بين الدولتين هو الحوار الوحيد المهم. إذا كانت كوريا الشمالية جادة فنحن نتطلع إلى السماع منهم من مستويات رفيعة».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفين إن ترامب لم يرغب في أن يكون الاجتماع «مجرد إبهار سياسي».