الفرات الأوسط تباشر أعمال صيانة الوحدة الرابعة في محطة كهرباء النجف الغازية

واصلت حملاتها برفع التجاوزات وإنجاز أعمال صيانة المحولات

بغداد – الصباح الجديد:

باشرت الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة المذكورة اعمالها بصيانة الوحدة التوليدية الرابعة في محطة كهرباء النجف الغازية .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الاعمال تضمنت ربط حمالات صندوق التروس وارجاعها الى مكانها ، الى جانب استرجاع متحسسات الحرارة والاهزاز، اضافة الى معايرة وعمل محاذات بين اطراف صندوق التروس ومولد الوحدة, وكذاك بين صندوق التروس وضاغطة الوحدة من الجهه الثانية, فضلاً عن تشغيل مضخة رفع الشفت الخارجية وتدوير الشفت بواسطة العتلة الثانوية لغرض الفحص والتشغيل .

كما واصلت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء بابل التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في محافظة بابل.

واوضح المدرس ان الحملات تضمنت رفع ( 60 ) حالة تجاوز توزعت بين الأصناف الزراعي والتجاري والمنزلي وتنوعت التجاوزات منها التلاعب بالمقياس او الربط المباشر , وان الهدف من هذه الحملة هو تقليل الضائعات التي تتسبب في ضعف الفولتية .

كما انجزت الملاكات ذاتها اعمالها بصيانة وإصلاح ( 30 ) محولة معطوبة في ورشة تصليح المديرية حيث ان اغلب المحولات التي تم صيانتها هي متأثرة بالظروف الجوية وتتطلب عمل ملفات وبما يضمن تحقيق الكفاءة المطلوبة لعمل المحولة بعد إعادتها إلى الخدمة .

من جانبها تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية شبكة نقل كهرباء الديوانية التابعة للمديرية العامة لنقل الفرات الاوسط اعمالها بصيانة محولة معطوبة (132 ك ف) في محطة شرق الديوانية التحويلية

وقال المدرس ان الاعمال تضمنت ربط (ليدات) التوصيل لجهتي (11و33) ك ف ولجهة مغير الفولتية الـ (ON TC) مع اعمال التحوير المطلوبة لها، الى جانب ربط (الفريمات) الخاصة بالمحولة وربط غطاء المحولة, اضافة الى ادخال الجزء الفعال للمحولة الى داخل الخزان الرئيس, وكذلك ربط (البوشنكات) لجميع الجهات، فضلاً عن اضافة الزيت ثم ربطها على جهاز تصفية الزيت لغرض التخلص من الشوائب والرطوبة داخل الملفات .

واوضح ان الغاية من صيانة المحولة، هو إصلاحها وإدخالها العمل مجدداً بعد تعرضها لعطب واحد من أطوارها نتيجة لحصول عوارض كثيرة على المغذيات المربوطة عليها لجهتي (11و33) ك ف في أثناء سقوط الأمطار.