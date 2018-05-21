الملف الأمني

انفجار عبوة لاصقة بناحية المشاهدة شمالي بغداد * مقتل 5 إرهابين لدى محاولتهم التسلل غربي كركوك

“الجنايات” تقضي بإعدام إرهابيين اثنين في واسط * اعتقال 100 مطلوب للقضاء بحملات أمنية في ميسان

بغداد – انفجار لاصقة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاثنين، أن مدنيا قتل جراء انفجار عبوة لاصقة شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة لاصقة مثبتة أسفل عجلة مدنية انفجرت في أثناء مرورها بناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية، ما أسفر عن مقتل صاحب العجلة” ، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي”.

كركوك – احباط تسلل

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين ان قوات من الحشد الشعبي تمكنت من قتل خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية باحباط تسلل لهم جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر “بناء على معلومات استخبارية دقيقة وردت بأن عدداً من الدواعش سيقومون بالتسلل الى احد القرى في مناطق جنوب غرب كركوك جرى نصب كمين من قبل اللواء 16 بالحشد في منطقة اليورغون بناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة وتمكنت قوات الحشد الشعبي من اصابة عجلة حمل بيك اب فيها مجموعة من ارهابيي داعش “.

واسط – اعدام ارهابيين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة واسط امس الاثنين ان محكمة جنايات واسط قضت يوم امس الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق “إرهابيين” اثنين عملا مع تنظيم القاعدة أحدهما فجر سيارة ملغمة في سوق شعبية بالمحافظة.

وقال المصدر الامني إن “محكمة جنايات واسط قضت حكمين بالإعدام بحق شخصين عملا مع تنظيم القاعدة الإرهابي” ، مضيفا أن “أحدهما قام بتفجير سيارة ملغمة في محافظة واسط قرب سوق العباسية وأدى الحادث إلى استشهاد العشرات من الأبرياء ، مبيناً أن “المدان الآخر اشترك بعدة عمليات إرهابية ومنها القتل في منطقة تاج الدين في المحافظة”.

صلاح الدين – ضبط وكر ارهابي

اعلن مركز الإعلام الأمني امس الاثنين ضبط وكر لـ”داعش” وعبوات ناسفة وصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان له إن “القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش جبل الخانوكة وعثرت على 5 عبوات ناسفة محلية الصنع وقذيفة مدفع نمساوي على شكل عبوة و3 صواريخ كاتيوشا ومنزل ملغم يحوي على (٦) قنابر هاون ١٢٠ ملم” ، مضيفا ان هذه القوات ضبطت وكرا لداعش يحتوي على مواد غذائية وتجهيزات عسكرية ومدنية و3 قذائف نمساوي و75 قذيفة مدفع ١٥٥ ملم وجليكان يحوي مادة C4 و15 قنبرة هاون ٨١ ملم”.

الانبار – اعتقال ارهابي

كشف مركز الاعلام الامني امس الاثنين عن اعتقال عنصر بـ”الشرطة الاسلامية تابعة لداعش” خلال تسلله من سوريا الى العراق.

وقال المركز في بيان له ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبعملية نوعية حاصرت احد الارهابيين اثناء تسلله عند الحدود العراقية قادما من سوريا وتمكنت من القاء القبض عليه” ، مضيفا ان المعتقل ينتمي الى ما تعرف بالشرطة الاسلامية لعصابات داعش الارهابية ضمن ما يسمى بولاية هيت .

الديوانية – ممارسة امنية

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الاثنين الشروع بممارسة امنية واسعة النطاق في عموم المحافظة القي خلالها القبض على عدة مطلوبين للقضاء على وفق مواد قانونية مختلفة.

ولفت المصدر الى ان المديرية قامت بإحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم .

ميسان – حملات امنية

اعلن مصدر في قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت امس الاثنين إلقاء القبض على 100 مطلوب للقضاء بتهم مختلفة بحملات أمنية واسعة في عموم المحافظة.

وقال المصدر ان القيادة نفذت العديد من مذكرات أوامر القبض بحق مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة في عموم المحافظة”، موضحا أن “مفارز شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ والصنوف الأخرى العاملة في المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على 100 متهم ومخالف خلال إجراء حملات أمنية واسعة بحق مطلوبين للقضاء العراقي” من “بينهم سبعة متهمين بجرائم القتل العمد، وعشرين متهما بالتهديد والإيذاء العمد، ومتهمين اثنين بجرائم الخطف، وآخرين بمواد جنائية ومخالفات قانونية .

نينوى – تفجير اعتدة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاثنين ان القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى قامت بتفجير كدس من المقذوفات الحربية و30 حزاما ناسفا جرى جمعها من خلال عمليات تفتيش واسعة وهي من مخلفات عصابات داعش الارهابية ضمن قاطع المسؤولية.

على صعيد متصل قال المصدر ان مفارز امنية تمكنت من القبض على مطلوب بالارهاب في منطقة الحاوي” في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.