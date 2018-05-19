الملف الأمني

انفجار رمانة يدوية بمنطقة الطالبية شرقي بغداد * استهداف سيارة مدنية بعبوة ناسفة جنوبي كركوك

اعتقال إرهابيين اثنين تسللا عبر الحدود السورية * القبض على 18 مطلوبا في عدد من مناطق كربلاء

بغداد – انفجار يدوية

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس السبت أن مدنيين اثنين اصيبا بانفجار رمانة يدوية بعد هجوم على محال تجارية شمالي بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين قاموا برمي رمانة يدوية على عدد من المحال التجارية بالقرب من فلكة ٨٣ ضمن منطقة الطالبية شمالي بغداد، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث” ، مضيفا أن “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وشنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين”

ديالى – انفجار عبوة

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى امس السبت أن شابا قتل وأصيب والده بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة في طريق زراعي في اطراف خانقين، (100كم شمال شرقي ب‍عقوبة)، انفجرت، عصر يوم امس لدى مرور مركبة مدنية ما اسفر عن مقتل شاب واصابة والده بجروح حرجة” ، مضيفا أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه”

كركوك – انفجار ناسفة

اكد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة كركوك امس السبت أن مدنيا قتل بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق قرب قرية زنقر بقضاء داقوق (٣٥ كم جنوبي كركوك)، انفجرت، صباح يوم امس في اثناء مرور سيارة مدنية، ما اسفر عن مقتل سائق السيارة في الحال” ، مضيفا ان “قوة من الشرطة حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلي”، مشيرا الى “فتح تحقيق في ملابساته”.

واسط – اعتقال ارهابي

اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في محافظة واسط امس السبت إلقاء القبض على “إرهابي” في محافظة واسط.

وقال الناطق العميد يحيى رسول إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الرافدين، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مكافحة ارهاب واسط، ألقت القبض على احد الارهابيين في قضاء النعمانية بمحافظة واسط” ، مضيفا أنه “من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة١/٤ إرهاب”.

الانبار – تسلل ارهابيين

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار إعتقال “ارهابيين” اثنين في اثناء تسللهما عبر الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم القت القبض على اثنين من الارهابيين في اثناء تسللهما عبر الحدود العراقية السورية قادمين من منطقة تل حميس السورية احدهما مطلوب للقضاء بتهم الارهاب مع والده وشقيقه واشقاء والده الثلاثة” ، مضيفا أن “الاخر كان يعمل بما يسمى (الشرطة اللااسلامية) لداعش الارهابي وهو مصاب باحدى ساقية في اثناء معارك التحرير .

كربلاء – عمليات دهم

اكد قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني امس السبت القاء القبض بعمليات دهم وتفتيش على 18 مطلوبا بينهم متهمين بالقتل العمد في المحافظة.

وقال زويني ان “شرطة المحافظة تمكنت بعمليات دهم وتفتيش من القاء القبض على 18 مطلوبا للقضاء على وفق مواد جنائية متنوعة وبعمليات تفتيش استباقية في عموم انحاء المحافظة وذلك من اجل توفير الاجواء الآمنة للمواطنين وهم يؤدون طقوسهم الدينية في شهر رمضان”.

نينوى – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس السبت عن اعتقال اربعة من عناصر “داعش” في منطقة تلكيف شمالي مدينة الموصل، مشيرا الى أن المعتقلين مطلوبين على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وقال المركز إن “مديرية شرطة تلكيف التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ / ١ إرهاب أحدهم من منطقة الخالدية التابعة ل‍محافظة الأنبار” ، مضيفا أن “المعتقلين أعترفوا بإرتكابهم عدة جرائم بحق المواطنين الأبرياء ومنتسبي القوات الأمنية خلال فترة داعش المظلمة”، مؤكدا أن ” المعتقلين القبض عليهم في منطقة تلكيف شمال مدينة الموصل”.

البصرة – نزاع مسلح

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس السبت أن شخصا قتل، فيما اصيب طفل نتيجة نزاع عشائري مسلح وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر إن “نزاعا عشائريا اندلع، بمنطقة حي الحسين وسط محافظة البصرة، أسفر عن مقتل شخص واصابة طفل بجروح” ، مضيفا ان الطفل المصاب نقل الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.