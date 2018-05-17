  • الخميس , 17 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

حلم نازح

ملاحق
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ابراهيم الخياط

لأنه
يئسَ من
الكرفانات
والمليونات
والعودة الحميمة لأمسه

ويئسَ من رحمةٍ
تنزلُ عليه
من سماءِ الخضراء

ويئسَ من الطائرات الخجولة
ومن الأخبار

لذا
توسّد بعضه
وإلتحفَ الخيمة الخفيضة
ليقتل أذاهُ
بالنوم الرخيص
……
وقبلَ أن يغفو
تذكّر أنه ـ الآنَ ـ في محرم
فبكى على «قيمةٍ»
لم يعرفْ قيمتـَها
ثم انتبه َ
أنه ـ الآنَ أيضا ـ
في بحبوبةِ تشرينَ
فاشتهى رمّانا مترعا بمائه..
إشتهى..
فطفرتْ منه دمعة ٌ مترعة ٌ بالماء
وقبلَ أن ينامَ
راحَ يحلمُ
أنّ الانتخاباتِ دانية ٌ
وأنّ الربعَ قادمون
ألوانا ً.. ألوانا
زرافاتٍ
ووحدانا
فتدثـّرَ بالبهجة
لأنه سيحظى
بـ «بطانيةٍ» مؤمنة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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