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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المفوضية: ما يظهر من أرقام بشأن عدد مقاعد الكيانات لا يتسم بالدقة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاربعاء، ان ما يظهر من ارقام بشأن عدد مقاعد الكيانات لا يتسم بالدقة ولا علاقة للمفوضية بما يظهر من ارقام بهذا الشأن مشيرا الى ان النتائج النهائية غير المصادق عليها ستكون اليوم الخميس.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي، ان “الأرقام المعلنة من قبل المفوضية لما حازته الكيانات ليست نهائية وقابلة للتغيير، ولكن ليس بنسب كبيرة”.
وأضاف، ان “الأمر المستغرب الآخر هو تداول الأسماء الفائزة بأرقام غير دقيقة”.
وأشار الريديني الى ان “الأصوات المعلن عنها للقوائم لاتمثل نسبة مئة بالمئة، ولكن بعض الفضائيات حاولت التأثير والتشويش على النتائج بشكل مسبق من خلال إعلانها عن ارقام غير دقيقة”.
وأوضح، ان “النتائج النهائية غير المصادق عليها ستعلن اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي يعلن فيه عدد المقاعد و المرشحين الفائزين وعدد الأصوات التي حازوها”.
الجدير بالذكر ان النتائج الاولية التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات بعد فرز 90% من الاصوات اظهرت فوز تحالف سائرون المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمركز الاول متقدما على تحالفي النصر والفتح بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم منظمة بدر هادي العامري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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