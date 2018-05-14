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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ائتلاف العبادي: من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات حكومية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بارك ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي للشعب العراقي ولمؤسساته الأمنية والإدارية نجاح العملية الانتخابية، مؤكدا أن العراق يسير بخطى ثابتة لتعزيز بنية الدولة الديمقراطية وتكامل مسارها وهويتها، معبرا عن أمله بإسراع المفوضية العليا للانتخابات بمعالجة الشكوك التي أثيرت عن بعض الخروقات.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان ” من السابق لاوانه الحديث عن مفاوضات او تحالفات لتشكيل الحكومة القادمة”.
واضاف ” ننتظر حسم الحجوم الانتخابية، وان تشكيل الحكومة سيخضع للحجوم البرلمانية ومعايير الحكم الفعال والاسس الوطنية بعيدا عن الاستئثار بالحكم او المحاصصة المقيتة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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