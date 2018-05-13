حكيمي يرحب بنيمار.. ويعلق على مواجهة رونالدو في المونديال

مدريد ـ وكالات:

أكد المغربي أشرف حكيمي أنه يشعر بـ»التميّز» كونه يشكل جزءا من فريق ريال مدريد، مبرزا أن زميله البرازيلي مارسيلو، هو مثله الأعلى وأنه سعيد بالتعلم يوميا من داني كارفاخال.

وبعد أن تجاوز متابعيه على موقع «انستجرام» مليون شخص، تحدث حكيمي مباشرة مع متابعيه وانضم إليه رفاقه بالريال، مارسليو وكارفاخال ولوكاس فاسكيز وبورخا مايورال وكيكو كاسيا وماركوس يورنتي ولوكا زيدان، الذين أطلقوا العديد من النكات، وبعدها بدأ اللاعب المغربي في الرد على أسئلة المشجعين.

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر بين الريال وليفربول الإنجليزي في 26 أيار الجاري في مدينة كييف، قال حكيمي: «إننا نعمل يوميا بشكل جيد جدا للوصول لكييف في أفضل حال، وحتى نستطيع منح الفرحة لجماهير الريال الذين يتشوقون لذلك».

وأضاف: «سيكون نهائيا رائعا في مباراة صعبة، جاهزون لمواجهة ليفربول الذي أثبت في هذه النسخة من التشامبيونزليج أنه فريق عظيم ونحن تمكنا من إقصاء فرق كبرى من أجل الوصول لكييف عن استحقاق».

وردا على سؤاله عن التقارير التي تشير لاحتمالية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان للملكي، لم يتردد اللاعب المغربي في التأكيد على أن نجم السيليساو سيكون مرحبا به في قلعة سانتياجو برنابيو، مبرزا أن «أفضل اللاعبين في العالم لهم مكان دائما في ريال مدريد».

وعن نجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكد حكيمي «إنه أفضل لاعب في العالم ويعمل بشكل نموذجي وأعتبره مرجعا أتطلع له دائما».

وسيضطر اللاعب المغربي لمواجهة «الدون» في دور المجموعات بمونديال روسيا الذي ينطلق في حزيران المقبل، حيث ينافس منتخب المغرب بالمجموعة الثانية مع البرتغال وإسبانيا إلى جانب إيران.وعن هذه المواجهة، أبرز حكيمي «ستكون تجربة لا تنسى»، مضيفا «نعلم أن أمامنا منتخبات قوية وأن كل مباراة ستكون صعبة للغاية، لاسيما أمام إسبانيا والبرتغال».

وأكد: «هناك منتخبات جيدة جدا والمغرب ليس من المرشحين للفوز لكن لدينا حماس كبير لتحقيق تقدم في البطولة.. من أفضل المشاعر لدى لاعب كرة القدم هي الدفاع عن ألوان منتخب بلاده، إنني سعيد باللعب مع المغرب».