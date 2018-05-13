نادال يسعى لاستعادة التوازن وتحقيق لقب روما

كفيتوفا تتوج بكأس مدريد المفتوحة للتنس

العواصم ـ وكالات:

يضع لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال أكثر من هدف نصب عينيه خلال مشاركته في بطولة روما للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة خلال المدة من 13 وحتى 20 آيار الجاري.

يأتي على رأس تلك الأهداف تخطي آثار خروجه من بطولة مدريد في دور الثمانية على يد النمساوي دومينيك ثيم، بالإضافة لاستعادة لقب بطولة العاصمة الإيطالية الغائب عن خزائنه منذ خمس سنوات.

وبعد انطلاقة قوية لـ»ملك الأراضي الترابية» في موسم الملاعب المفضلة لديه، حصد نادال لقبي بطولة برشلونة ومونت كارلو للأساتذة، ليوجه إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ على يد النمساوي دومينيك ثيم في دور الثمانية ببطولة مدريد التي كان يحمل لقبها خلال آخر نسختين.

ويدخل نادال كمرشح أول لحصد لقب البطولة الإيطالية التي لم يتذوق طعم الفوز بها منذ خمس سنوات على حساب منافسه التقليدي السويسري روجر فيدرير بمجموعتين دون رد، وتعزيز رقمه القياسي في الفوز بها برصيد 7 ألقاب حصدها أعوام (2006 و2007 و2009 و2010 و2010 و2013(.

وبرغم غياب العديد من الأسماء ذات العيار الثقيل في اللعبة على رأسهم السويسري فيدرير والبريطاني أندي موراي، الفائز لقب البطولة في 2016، إلا أن بطولة روما ستحظى بمشاركة تسعة لاعبين من أصحاب المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي.

يذكر أن لقب النسخة الأخيرة كان من نصيب الألماني ألكسندر زفيريف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين من دون رد، ليفتتح باكورة بطولاته في الماسترز ولم يتم بعد عامه الـ20.

وأسفرت قرعة البطولة التي أقيمت الجمعة عن طريق صعب للغاية لنادال، حيث سيجد في طريقه كلا من النمساوي دومينيك ثيم والبلغاري جريجور ديميتروف والأمريكي جون إيسنر أو الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الأربعة ألقاب في البطولة.

كما ستشهد البطولة عودة أسماء كبيرة في عالم التنس للملاعب مثل الإسباني ديفيد فيرير والسويسري ستانيسلاس فافيرينكا الغائب منذ تشرين أول الماضي بسبب عملية في الركبة.

أما في منافسات السيدات، ستبحث كل من الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، والدنماركية كارولين فوزنياكي والإسبانية جاربينيي موجوروزا عن خلافة الأوكرانية يلينا سفيتولينا في الفوز بلقب البطولة.

ومن الممكن أن يشهد نصف نهائي البطولة مواجهة محتملة من العيار الثقيل بين موجوروزا وهاليب في حالة تخطيهما لأدوار البطولة.

في حين ستغيب المصنفة الأول سابقا الأمريكية سيرينا ويليامز التي اعتذرت عن المشاركة في اللحظات الأخيرة بسبب «مواصلة الاستعداد والتجهيز بأفضل طريقة» لعودتها للملاعب بعد غياب طويل بسبب إنجاب مولودتها الأولى.

من جانب اخر، توجت التشيكية بيترا كفيتوفا، بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات، للمرة الثالثة في رقم قياسي.وفازت كفيتوفا على الهولندية كيكي بيرتنس، بواقع 7-6 (8-6)، و4-6 و6-3، في المباراة النهائية.واحتاجت كفيتوفا (28 عاما)، إلى ساعتين و52 دقيقة، للفوز على بيرتنس وحصد لقب البطولة الإسبانية.وفازت كفيتوفا، المصنفة العاشرة على العالم، برابع لقب لها هذا الموسم، ليكون اللقب هو الأبرز في مسيرتها منذ تعرضها لحادث هجوم بسكين في 2016.وقالت كفيتوفا «إنه شعور جيد، من الرائع دائما الفوز بألقاب بطولات كبرى مثل هذه».