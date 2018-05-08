الملف الأمني

إحباط اختطاف طفلة بالبلديات شرقي بغداد * إصابة عقيد في الشرطة بانفجار عبوة غربي كركوك

العثور على 250 قنبرة هاون في جزيرة الشرقاط * ضبط 35 عبوة في مخبأ للمتفجرات غربي الموصل

بغداد – محاولة اختطاف

كشف مصدر امني في قيادة عمليات بغداد امس الثلاثاء عن احباط محاولة لاختطاف طفلة شرقي بغداد، مؤكداً اعتقال اثنين من الخاطفين.

وقال المصدر إن “قوة من استخبارات اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت، صباح يوم امس من احباط محاولة خطف طفلة بعمر 7 سنوات في منطقة البلديات شرقي بغداد” ، مضيفا أن “القوة اعتقلت اثنين من الخاطفين، وستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

كركوك – انفجار عبوة

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء، بإصابة ضابط برتبة عقيد في الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت، صباح يوم امس مستهدفة عجلة بيك اب عسكرية في منطقة قرة درة التابعة لقضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، ما أسفر عن إصابة عقيد في الشرطة الاتحادية”، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل الجريح إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج”.

بابل – نصب كمين

اكد مصدر امني في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل امس الثلاثاء تمكن قواتها وبإسناد من مديرية امن الافراد والمخابرات من القاء القبض على “تاجر مخدرات” بعد نصب كمين له في ناحية ابو غرق شمال غربي الحلة.

وبين المصدر ان القوة ضبطت بحوزة المتهم (770) حبة مخدرة مختلفة الانواع وقطعة سلاح نوع مسدس صوتي فضلا عن ثلاث رمانات يدوية .

صلاح الدين – ضبط اعتدة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء ان مفارز امنية عثرت على كدس بداخله 250 قنبرة هاون و11 برميلا يحتوي متفجرات .

وذكر المصدر ان” القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بعملية تفتيش جزيرة الشرقاط باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات نينوى، وتمكنت من العثور على كدس يحتوي 250 قنبرة هاون مختلفة الأنواع في جزيرة العيثة”.

الانبار – عملية تفتيش

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء ان القوات الامنية ضبطت، أكداس أعتدة متنوعة في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر ان قوة من قيادة عمليات الأنبار، نفذت عملية تفتيش شملت مناطق (البوعلوان، النساف، الفلاحات) وأسفرت هذه العملية عن العثور على 4 صواريخ قاذفة ضد الدروع وقنبرة هاون وصاروخ بازوكه وعبوة ناسفة محلية الصنع وفجرت الوات الامنية هذه المواد من دون وقوع حادث” .

النجف – اعتقال مطلوبين

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت امس الثلاثاء إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة .

وقال المصدر الامني ان مفارز امنية من مديرية مكافحة اجرام النجف القت القبض على عدد من المطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة .

الديوانية – خطة امنية

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء بمشاركة 7 ألاف منتسب من أجل تأمين الحماية للمراكز الانتخابية.

وقال المصدر أن تشكيلات الشرطة قد دخلت حالة الانذار من خلال مشاركة 7 ألاف عنصر إمني أخذوا على عاتقهم تأمين الحماية لجميع المراكز في عموم المحافظة ، مضيفا إن الأجهزة الأمنية في المحافظة على أهبة الاستعداد ومنذ عدة أيام باشرت بتنفيذ إجراءات الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة شرطة المحافظة بهذا الخصوص .

ميسان – مخلفات حربية

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس الثلاثاء ان مفارز فوج المهمات الخاصة في شرطة ميسان تمكنت من العثور على مخلفات حربية عبارة عن قذائف مختلفة الأنواع والإحجام خلال تجوال دوريات الفوج في مركز المحافظة .

واضاف المصدر الامني ان المخلفات جرى العمل على تأمينها وتسليمها إلى مفارز الدفاع المدني لغرض معالجتها وتفكيكها حفاظاً على سلامة المواطنين من مخاطرها.

نينوى – عملية نوعية

اعلن مركز الإعلام الأمني امس الثلاثاء ضبط مخبأ للمتفجرات يضم 35 عبوة ناسفة غربي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبعملية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، عملية عثرت فيها على مخبأ للمتفجرات في قضاء تلعفر غرب الموصل” ، لافتا الى المخبأ يحوي 35 عبوة ناسفة محلية الصنع و7 مساطر تفجير وسبحتي تفجير”، مشيرا الى معالجة العبوات موقعيا من قبل كتيبة هندسة الفرقة من دون وقوع حادث”.