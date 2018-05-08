ملاكات كهرباء الفرات الاوسط تواصل صيانة شبكات المحافظات

بدء أعمال الصيانة للوحدة الاولى في محطة المسيب الحرارية

بغداد – الصباح الجديد:

باشرت الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لانتاج كهرباء الفرات الاوسط أعمال صيانة الوحدة التوليدية الاولى في محطة كهرباء المسيب الحرارية .

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الاعمال تضمنت غسل القاعدة لمسخنات الهواء الدوارة وبناء الطبقة الخاملة والتجفيف والتبريد, الى جانب صيانة السطوح الحرارية من قطع واستبدال ولحام الانابيب المتضررة في جدران الفرن الاربعة الى حد ( 41 م ) وملفات محمصات البخار الاولي والثانوي .

وقال المدرس ان اعمال الصيانة تضمنت كذلك تنظيف المدخنة من الداخل وتنظيف الهوبر السفلي وحوض المقتصدة ودكتات الهواء والغازات وصيانة مسخنات الهواء الدوارة ومجرى الهواء والغازات مع البوابات ( A+B ) وممر الغازات من خروج الغازات من مسخنات الهواء الدوارة الى المدخنة مع البوابا ( A+B ) , فضلاً عن صيانة لمراوح دفع الهواء ومراوح تدوير الغازات مع البوابات واستبدال مروحة الـ GRF 1A وكذلك قطع انموذج من الجدار الامامي حسب طلب قسم المعالجة لغرض الفحص والعمل على تسربات الغازات من مجرى الهواء الخاص بالمشاعل في غرفة المجمعات السفلية والعلوية .

واضاف المدرس ان العمل يجري لاستبدال الاجزاء التالفة للأنابيب الداخلية والخارجية ومنظومة هواء العزل الخاصة بمنظومة نافخات السخام وصيانة مضخات الوقود للمرجل وصيانة وفتح الصمامات, وإجراء صيانة شامله عليها مع استبدال الملفات وأعمال قطع ولحام وصيانة منظومة الوقود والمشاعل وتنظيف فلاتر الوقود وفتح المشاعل وتنظيفها .

على صعيد متصل انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء الديوانية التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط اعمالها بصيانة الشبكة الكهربائية في محافظة الديوانية.

وقال المدرس ان الاعمال تضمنت صيانة ( 172 ) محولة متعددة السعاة والانواع التي تضررت بفعل سوء الاحوال الجوية, الى جانب صيانة الانارة في مدخل قضاء الحمزة من خلال نصب (20) تركيبا .

من جانبها انجزت الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة المذكورة اعمالها بصيانة للوحدة التوليدية الثانية في محطة كهرباء الديوانية الغازية .

ولفت المتحدث الرسمي ان الاعمال تضمنت استبدال جميع اجزاء غرف الاحتراق, الى جانب رفع غطاء التورباين واستبدال الريش المتحركة والثابتة وحاقن الوقود الغاز السائل وربطها بالشبكة الوطنية بطاقة 125 ميكاواطا .

الى ذلك تواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة المذكورة أعمالها بصيانة محولة الوحدتين الثالثة والرابعة في محطة شط البصرة الغازية.

واشار المدرس ان الاعمال تضمنت فتح أجزاء المحولة وتبديل التالف منها بعد حدوث عطل طارئ أدى إلى توقف الوحدتين, ومن المؤمل إكمال العمل خلال الأيام المقبلة وربطها بمنظومة الشبكة الوطنية بطاقة (250)ميكا واطا وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية وتقليل ساعات الانقطاع خلال موسم الصيف.

كما أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية توزيع كهرباء ديالى التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط اعمالها بصيانة الشبكة الكهربائية في محافظة ديالى والتي تضمنت اصلاح خط (33 ك.ف ) المغذي لناحيتي مندلي وقزانية اثر تعرضه لانقطاع مفاجئ في قرية النداء في بلدروز, الى جانب نصب وتسليك ( 14) عمود ضغط عال بعد سقوطها نتيجة الفيضانات الاخيرة في المحافظة واعادة التيار الكهربائي للمنطقة، اضافة الى تأهيل شبكة حي الاسراء في ناحية السعدية على مغذي محطة السعدية, وكذلك نصب محولة حجم (400) ك.ف بدلاً من المحولة المعطوبة في حي المزرعة على مغذي المزارع واستبدال محولة اخرى معطوبة في الحي العصري على مغذي الخالص.

من جانبها نفذت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء الرمادي التابعة للمديرية العامة المذكورة حملاتها برفع التجاوزات في مناطق عدة من مدينة الرمادي وشملت مناطق (الملعب وحي العادل وحي المعلمين وشارع 20 وشارع 17 تموز وحي الشركة) وذلك لتقليل الهدر والضائعات لديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية, فضلاً عن رفع العديد من المصابيح الهالوجينية من على اعمدة منطقة الملعب (دور المعلمين) والعائدة للمواطنين المتجاوزين لما تسببه من اضرار للشبكة الكهربائية, وكذلك نصب المقاييس الكهربائية الجديدة ورفع المتضررة منها في العديد من احياء ومناطق المدينة, ونصب اعمدة جديدة وازالة المتضررة منها في اغلب مناطق المحافظة حفاظاً على جمالية شوارع المدينة.