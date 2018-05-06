الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الرضوانية جنوبي بغداد * اندلاع اشتباكات بين داعش والحشد شرقي الطوز

القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية شتى في الديوانية * إحباط عملية تسلل إرهابية في تل صفوك شمالي الأنبار

بغداد – انفجار عبوة

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الأحد، بمقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد، فيما عثر على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص شمالي العاصمة.

وقال المصدر ان “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الرضوانية جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح مختلفة” ، مضيفا أن “قوة من شرطة النجدة عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها اثار اطلاق نار في منطقة حي البساتين التابعة للشعب شمالي بغداد”.

ديالى – مؤتمر امني

اكد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ديالى امس الاحد انعقاد مؤتمر امني موسع برئاسة مديرها اللواء فيصل كاظم العبادي وبحضور مدراء اقسام الشرطة وآمري افواج الطوارئ وضباط الركن ومدراء الاجهزة الاستخبارية والوكالات الساندة في المحافظة.

وقال مدير الشرطة ان المؤتمر تضمن مناقشة الخطط الامنية الموضوعة وخصوصا الخطة الامنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية في المحافظة.

كركوك – اشتباكات مسلحة

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد اندلاع اشتباكات بين تنظيم داعش والحشد الشعبي في قريتين شمال شرق قضاء طوز خورماتو .

وقال المصدر اندلعت اشتباكات بين التنظيم المتشدد والحشد الشعبي في قريتي “الحفرية، ومفتول” شمال شرق الطوز ، مضيفا ان مدفعية الحشد الشعبي قصفت مواقع نيران داعش بعد انتهاء الاشتباك.

بابل – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاحد ، القاء القبض بعمليات دهم وتفتيش على عدد من المطلوبين بمواد قانونية وجنائية مختلفة خلال عمليات امنية شملت مناطق متفرقة من المحافظة.

وافاد المصدر ان القوات الامنية نفذت عمليات تفتيش شملت مناطق متفرقة من المحافظة, اسفرت عن إلقاء القبض على عدة متهمين بجرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة صادرة بحقهم مذكرات قبض من السلطة القضائية، مشيراً الى نقل المتهمين الى مراكز للاحتجاز الامني لاستكمال بقية الاجراءات القانونية بحقهم.

صلاح الدين – ضبط عبوات

كشف مصدر في مركز الإعلام الأمني امس الاحد عن ضبط مخبأ للعبوات والصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن “‏مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد مخابئ العبوات والصواريخ” ، لافتا الى ضبط 34 مقذوفا بداخله من شتى العيارات و21 مسطرة تفجير و13 عبوة على شكل جلكان سعة ٢٠ لترا و9 صواريخ ضد الاشخاص و7 صواريخ ضد الدروع و4 صواريخ جهنم في احدى المناطق بقضاء بيجي ، مشيراً الى “تفجير المخبئ موقعيا من قبل مفارز الهندسة العسكرية”.

الانبار – احباط تسلل

اعلن مصدر امني في هيئة الحشد الشعبي امس الاحد ان قوة من الحشد احبطت عملية تسلل لـ”داعش” على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر ان “اللواء 29 في الحشد أفشل عملية تسلل لعناصر داعش في معبر تل صفوك الحدودي مع سوريا” ، مضيفا ان “عناصر داعش حاولوا استغلال سوء الاوضاع المناخية وهطول الامطار في المنطقة”.

النجف ـ اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة لصوص أثناء عملية سرقة، واثنين من المطلوبين.

وقال المصدر ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الغري، القت القبض على ثلاثة سراق متلبسين بالجرم المشهود” ، مضيفة كما القي القبض على اثنين من المطلوبين للعدالة بمواد قانونية مختلفة”.

الديوانية – القبض على متهمين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الاحد، القبض على 8 متهمين على وفق مواد قانونية مختلفة وسط المحافظة.

وذكر المصدر الامني ان ” عناصر مركزي شرطة عفك والتحدي وبالتعاون مع قسمي مكافحة الاجرام والاسرة، نفذوا عملية امنية واسعة في محافظة الديوانية، اسفرت بالقبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة” ، مضيفا ان ” من بين المتهمين مطلوبين للقضاء بتهم جنائية تتعلق بالسرقة على وفق المادة 443″، مبيناً ان ” الجهات القضائية المختصة تسلمتهم من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم كافة”.

ذي قار – انفجار ناسفة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الاحد ان تلميذين قتلا بانفجار عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية غرب مدينة الناصرية.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مدرسة “ذات العلم” الابتدائية غرب مدينة الناصرية، ما أسفر الانفجار عن مقتل تلميذين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما نقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.