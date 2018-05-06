التجارة تنظم احتفالية بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية وزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي نظمت وزارة التجارة الاحتفالية المركزية بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للاعلام العربي 2017 – 2018 على ارض معرض بغداد الدولي وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والمدراء العامين ومعاوينهم في دوائر وشركات الوزارة .

واكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المهندس هيثم الخشالي خلال الكلمة التي القاها نياية عن وزير التجارة بهذه المناسبة بان بغداد كانت من اقدم العصور منارة مشعة للعلم والثقافة والفنون والابداع وهذا ما يؤكده تاريخ العراق العريق المتجذر في التاريخ ومن الحقائق الثابته ان العراق ورمزه بغداد كانت ولادة للاعلاميين والمثقفين والمبدعين والمخترعين

واضاف وكيل الوزارة ان تتويج بغداد عاصمة للاعلام العربي2017 -2018 جاء بعد اختيارها من قبل الامانة العامة لجامعة الدول العربية والقرار الصادر من مجلس وزراء الاعلام العربي في دورته العادية (48) وقراره (44)

ولفت الوكيل الى ان بغداد تذخر برعيل من الاعلاميين الذين لهم باع في المساهمة بميزة الاعلام العربي والعالمي قاطبة وهم الذين يشهد لهم القريب والبعيد والصديق وغيرهم حيث قدموا كوكبة من الشهداء لايصال الكلمة الصادقة الحرة من خلال منابرهم الاعلامية ولتوثيق بطولات وانتصارات وتضحيات قواتنا الامنية وجيشنا وحشدنا الابطال في معارك التحرير وطرد العصابات الارهابية داعش والوقوف معهم صفاً واحداً لنقل الحقيقية من خلال عدسات كاميراتهم

واشار الوكيل الى ان الاحتفالية شهدت القاء قصائد شعرية وعزف اناشيد وطنية اضافة الى توزيع استمارات استبيان على الحضور لمعرفة ارائهم حول هل تمتلك المؤسسات الإعلامية العراقية المميزات الكافية لتكون عاصمة الإعلام العربي وهل الإعلام الحربي كان سببا رئيسا في جعل العراق عاصمة الإعلام العربي وهل تمتلك المؤسسات الإعلامية العراقية المؤهلات الكافية لتطوير عملها بافق افضل وهل تعتقد أن الأداء الحكومي الرسمي أسهم يشكل واضح في قرار الجامعة العربية لإقرارها ان العراق عاصمة الإعلام العربي وهل يوجد في الساحة الإعلامية الكفاءات المناسبة لتطوير العمل الإعلامي الحر اضافة الى محاضرة عن دورالاعلام الحكومي على وفق مستجدات المرحلة الراهنة والرؤى الجديدة القتها الدكتورة ايسرالعبيدي من الجامعة العراقية .