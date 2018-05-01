  • الثلاثاء , 1 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العبادي: مرحلة البناء تشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الوضع الأمني في العراق تحسّن كثيراً مقارنة بالماضي، مشيرا الى ان “مرحلة البناء” ستشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وقال العبادي خلال لقائه اتحاد نقابات العمال بحسب بيان لمكتبه اطلعت عليه، “الصباح الجديد”، إن “الجهد الوطني اسهم في تقليل النفقات الحكومية بشكل كبير”، لافتا الى ان “الحكومة مسؤولة عن كل عامل بالعراق في القطاعين الخاص والعام”.
واضاف العبادي، أن “مرحلة البناء ستشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب”، مشيرا الى ان “الوضع الأمني في العراق تحسن كثيرا مقارنة بالماضي”.
وأكد العبادي “تشكيل لجنة عليا للاقتصاد البديل بسبب المخاوف العالمية من عدم الاعتماد على النفط مستقبلا ولأجل خلق اقتصاد منتج”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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