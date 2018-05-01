اختباران جديدان لأجهزة المفوضية.. قبل أيام من الاقتراع

توقعات ببلوغ 70 % من توزيع بطاقة الناخب الإلكترونية

بغداد- وعد الشمري:

أكدت المفوضية المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، أن أجهزتها سوف تخضع إلى عمليتي اختبار قبل أيام من موعد الاقتراع، مؤكدة نجاح التجارب السابقة، فيما توقعت أن تصل نسبة توزيع البطاقات الإلكترونية على الناخبين الذين حدثوا معلوماتهم بايومترياً إلى 70%.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن “لجانا فنية تابعة للمفوضية المستقلة للانتخابات تحركت إلى جميع المحافظات، بعد أن تم نقل جميع الاجهزة البالغ عددها 60 الف جهاز إلى مراكز الاقتراع”.

واضاف الرديني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “عمليات فحص كامل أجريت لتلك الاجهزة وتبين أنها تعمل بشكل جيد وليس هناك أي مشكلات فنية”.

وأكد أن “موضوع الفحص قد جرى على اكثر من مرحلة والنتائج جاءت ايجابية، وهناك تجارب اخرى على تلك الاجهزة سوف تجري بالتزامن مع قرب الانتخابات من أجل التأكد اكثر وتلافي حصول الأخطاء”.

وبين الرديني أن “التجارب حصلت على محطة افتراضية تشبه تلك التي سوف تعمل يوم الانتخابات، والالية نفسها والعمل بداية من سحب هوية الناخب..

مروراً بالاطلاع على البيانات وصولاً إلى ارسالها بغية عدها وفرزها الكترونياً”.

وشدد عضو مجلس مفوضية الانتخابات على أن “جهاز التحقق الالكتروني اثبت نجاحه بشكل كبير من خلال قراءة ورقة اقتراع الناخب، وكذلك موضوع التكاملية مع جهاز تسريع النتائج واستقبال الاقتراع وعده وفرز النتائج على وفق الالية المخطط لها”.

ومضى الرديني إلى أن “مفوضية الانتخابات حريصة على استكمال جميع الاجراءات الخاصة بها فنياً ولوجستياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والوصول إلى اعلى درجات الجاهزية خلال الايام التي تسبق عملية الاقتراع لاسيما وأن العراق سوف يشهد للمرة الاولى الإدلاء بالأصوات على وفق الطريقة الالكترونية”.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي للمفوضية كريم التميمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية المحاكاة التي اجريت لاجهزة المفوضية تمثل اقتراعاً تجريبياً كالذي سوف يحصل يوم الانتخابات”.

وأضاف التميمي أن “التجارب تستخدم فيها نماذج حقيقية من بطاقات الكترونية تم توزيعها على الناخب العراقي وأوراق الانتخابية”.

وأشار إلى أن “المفوضية تهدف إلى اختبار كفاءة الاجهزة والعد والفرز الالكتروني وجميع الاختبارات قد أثبتت نجاحاً منقطع النظير”.

ويسترسل التميمي:” في اليوم الخامس من الشهر الجاري سوف نستهدف 10 الاف محطة، وبعدها بثلاثة ايام سوف تكون هناك عمليات محاكاة حقيقية لجميع المحطات”.

ونوّه التميمي إلى أن “عدد البطاقات المسلمة إلى المواطنين الذين حدثوا بياناتهم لغاية الان وصل إلى 8 ملايين شخص من أصل 11 مليون شخص وبنسبة 65%”.

وتوقع أن “تصل نسبة التوزيع خلال الايام المقبلة إلى 70%، وهي تختلف بين محافظة ومحافظة اخرى، فهناك محافظات قد وصلت نسبة التوزيع فيها إلى 85%”.

يشار إلى أن المفوضية المستقلة للانتخابات قد كشفت عن الية الاقتراع، وأكدت أن الذين يحملون بطاقات اعتيادية لعام 2014، بإمكانهم الادلاء باصواتهم شرط أن يبرزوا مستمسكاً رسمياً برفقتها للتأكد من شخصايتهم.