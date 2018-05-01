الحكيم يشدد: إنصاف الطبقة العاملة والقضاء على البطالة

بغداد ـ الصباح الجديد:

هنأ رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، العمال العراقيين في عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم الأول من آيار.

ونقل بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، عن السيد عمار الحكيم قوله “بروحٍ ملؤها العرفان نتقدمُ للطبقةِ العماليةِ بالتهاني والتبريك بمناسبةِ (عيد العمال العالمي) ونغتنمُ هذه المناسبة لنحث السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراقِ على بذلِّ قصارى الجهود لسنِّ التشريعات والقوانين الكفيلة لإنصافِ هذه الشريحة المهمة وتأمينِ متطلبات حياة حرة كريمة لها”.

كما شدد السيد عمار الحكيم “على القضاءِ على البطالةِ من خلال النهوض بواقعِ القطاع الخاص واستثمار اليد العراقية العاملة في بناءِ الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ للسوقِ العراقية”.