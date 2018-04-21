الحكيم: إصلاح الوضع العراقي بيد الشعب واختياره للأكفاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني، زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان إصلاح الوضع في العراق بيد الشعب”. وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم، “وفي إطارِ تواصله المستمر مع العشائر الكريمة ألتقى بجمعٍ من شيوخِ ووجهاءِ عشائر السواعد في منطقةِ حي الأمانة ببغداد، وأكد خلال اللقاء أنَّ إصلاحَ الوضع العراقيّ بيدِ الشعب من خلال حسنِ الاختيار للأكفاءِ من حملة المشروع وأصحاب الرؤية والخطط الواقعية”.

ودعا السيد عمار الحكيم، إلى “إستثمارِ هذه الفرصة وعدم السماح بضياعها،”مؤكداً أنَّ “الانتصارَ في ملفِ الخدمات مسؤوليةُ العراقيين وحدهم وعليهم النهوض بهذه المهمة لتكون تتويجاً للانتصاراتِ التي تحققتْ”.

وأشار إلى أنَّ “هذه المهمة صعبةٌ لكنها ليستْ مستحيلةً إذا ما توفرَ الفريقُ الكفوء والنزيه صاحب الرؤية والخطة والمشروع”.

ولفت السيد عمار الحكيم، إلى “أهميةِ الاستفادة من بعضِ التجارب الناجحة في العالمِ والتي عاشتْ ظروفاً مشابهةً لما مرَّ ويمرُ بهِ العراق” مبيناً في الوقتِ نفسه أنَّ “هناكَ تجاربٌ عراقية ناجحة تحققتْ فيها إنجازاتٌ كبرى في زمنِ الأزمة المالية وقلة الإمكانات ومنها ما تحققَّ في تجربةِ وزارة الشباب والرياضة”.