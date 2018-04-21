العراق يتقدم في تصنيف “أقوى الجيوش” لعام 2018

متابعة الصباح الجديد:

كشف تقرير جديد لمنظمة “غلوبال فاير باور” الأميركية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، تقدم الجيش العراقي في تصنيف أقوى الجيوش، ليحتل المركز الـ 47 عالميا والمرتبة الرابعة عربيا.

وذكر التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، أن مصر والجزائر تحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية والعربية لعام 2018، تلاها الجيش السعودي في المرتبة الثالثة، ثم الجيش العراقي فالسوري.

واشتعلت المنافسة بين الجيشين المصري والجزائري بعدما أشارت المؤشرات، إلى ارتفاع تصنيف الجيش الجزائري مع هبوط بسيط للجيش المصري، في حين تقدم الجيش العراقي الذي كان يحتل المرتبة السادسة عربيا والتاسع والخمسين عالميا في التصنيف السابق.

وعالميا احتل الجيش الأميركي صدارة قائمة أقوى الجيوش لعام 2018، تلاه الجيش الروسي ثم الصين والهند وفرنسا وبريطانيا.

ويضع موقع ” Global Firepower” لعام 2018 القوى العسكرية للعالم في منظور كامل، حيث يعنى بنشر تصنيفات لجيوش العالم استنادا على عوامل مختلفة، منها تقييم قوة الجيوش بناءً على إمكاناتها النووية والدعم الاقتصادي للجيش والعوامل الجغرافية.