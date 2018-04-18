«الشباب والرياضة» تمنح الطلبة إجازة تأسيس..و»التعليم العالي» تطلق الأموال

إعلام نادي الطلبة

حصل نادي الطلبة الرياضي، على إجازة تأسيس من وزارة الشباب والرياضة، استنادا إلى الفقرة 11 من المادة 4 من قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 تم منح نادي الطلبة إجازة تأسيس والتي تمنح النادي كافة الاستحقاقات والواجبات القانونية.

من جانبه، اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدفعة المالية الاولى لعقود لاعبي فريق لطلبة المشارك في دوري الكرة الممتاز، وذكر رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، علاء كاظم، ان وزارة التعليم اطلقت دفعة مالية للاعبي فريق ندي الطلبة وستقوم الإدارة بدورها بدفع المستحقات المالية للاعبين.

وبين ان دفع المستحقات سيكون له مردود ايجابي على وضع فريق النادي الذي سيلاقي يوم السبت المقبل فريق الجوية في الجولة 23 للدوري الممتاز.

ودعا كاظم جماهير الفريق لمساندة اللاعبين وملاكهم التدريبي من اجل تحقيق افضل النتائج في المباريات المقبلة.