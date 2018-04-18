الجوية يدخل في حسابات معقدة بكأس الاتحاد الآسيوي

شنيشل يرمي فقدان نقطتين في ساحة الفرص الضائعة

كربلاء ـ الصباح الجديد:

أرجع مدرب القوة الجوية راضي شنيشل، تعادل فريقه، مساء أول أمس أمام المالكية البحريني 1ـ1، في ملعب كربلاء، ضمن منافسات بطولة كاس الاتحاد الآسيوي إلى إهدار الفرص الكثيرة، وعدم توفيق الخط الأمامي.

وقال شنيشل في تصريحات صحفية دخلنا بحسابات معقدة نتيجة إهدار الفرص في المباراة كان بالإمكان حسم المباراة بوقت مبكر لكن إضاعة الأهداف أضاع علينا الفوز… وأوضح أنه حاول ترتيب أوراق الفريق في الشوط الثاني، والتغلب على إرهاق اللاعبين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حظوظ التاهل لا تزال باقية رغم تعقد الحسابات.

وشدد المدرب الجوي على أنه سيطالب اللاعبين بالتركيز على المباراة المقبلة أمام السويق العماني دون انتظار النتائج الأخرى .. يشار إلى أن القوة الجوية سيخوض مباراته الأخيرة أمام السويق في كربلاء، في حين يلعب المتصدر الجزيرة الأردني أمام المالكية في البحرين.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف الجزيرة المتصدر بـ11 نقطة، فيما يأتي المالكية ثالثًا وله 7 نقاط، في حين يقبع السويق في المؤخرة من دون رصيد.

من جانبه، حمل حمادي أحمد، قائد القوة الجوية، نفسه، مسئولية التعادل 1-1، أمام المالكية البحريني، على ملعب كربلاء، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال حمادي، في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء «برغم اختياري كأفضل لاعب في المباراة، إلا إنني المسؤول عن تعادل القوة الجوية أمام المالكية».. وتابع «أهدرت العديد من الفرص السانحة، ولم أوفق في التسجيل، يجب علينا ألا نفقد الأمل.. وأوضح حمادي «لا زالت حظوظنا قائمة في التأهل والمنافسة على بطاقة أفضل ثان، على أقل تقدير».

ويحتاج القوة الجوية لتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة مع السويق العماني لرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويترقب في الوقت ذاته مباراة الجزيرة مع المالكية، وفي حال فوز الجزيرة أو تعادله ستكون آمال القوة الجوية مرهونة بأفضل مركز ثاني لضمان التأهل لنصف النهائي لغربي القارة الآسيوية.

من جانب اخر، تبدأ اليوم الخميس الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز باقامة اربع مباريات تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، حيث يضيف فريق النفط في ملعبه منافسه وجاره فريق امانة بغداد، فيما سيكون ملعب التاجي مسرحاً للقاء فريق الحسين مع الحدود، ويحل فريق نفط الوسط ضيفاً على فريق الديوانية في ملعب عفك، وسيشد فريق الكهرباء الرحال صوب مدينة النجف لملاقاة صاحب الارض والجمهور.

وتتواصل بقية المباريات غدٍ الجمعة باجراء اربع مواجهات، في الاولى سيحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء المتصدر فريق الزوراء مع ضيفه كربلاء، وسيواجه فريق الشرطة الوصيف مضيفه فريق زاخو في ملعب الاخير، ويضيف فريق السماوة في ملعبه الصناعات الكهربائية، وسيلاقي فريق نفط ميسان صاحب الارض والجمهور جاره فريق نفط الجنوب.

وتستكمل منافسات الجولة يوم السبت المقبل باقامة مباراتين، ففي الاولى سيضيف ملعب الشعب الدولي اللقاء الجماهيري الذي سيجمع فريق القوة القوة الجوية مع الطلبة، فيما سيحتضن ملعب الزبير ديربي المحافظة الذي سيكون طرفيه فريقا البحري والميناء.