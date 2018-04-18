نيمار لن يعود قبل 17 آيار

ريودي جانيرو ـ وكالات:

قال نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار أول امس انه سيخضع لفحص جديد في 17 ايار المقبل لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في قدمه اليمنى في آذار.

وقال نيمار في حدث ترويجي في ساو باولو: «الفحص الاخير سيكون في 17 ايار. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب»، فيما يبدو وكأنه يستبعد ضمنا العودة الى صفوف النادي الباريسي قبل نهاية الموسم.

وسيخوض باريس سان جرمان مباراته الاخيرة هذا الموسم في 19 ايار في كاين. ومن المرجح ألا يخاطر البرازيلي تفاديا لانتكاسة جديدة قبل نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ في 14 حزيران.