  • الأربعاء , 18 أبريل 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
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نيمار لن يعود قبل 17 آيار

رياضة
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ريودي جانيرو ـ وكالات:
قال نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار أول امس انه سيخضع لفحص جديد في 17 ايار المقبل لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في قدمه اليمنى في آذار.
وقال نيمار في حدث ترويجي في ساو باولو: «الفحص الاخير سيكون في 17 ايار. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب»، فيما يبدو وكأنه يستبعد ضمنا العودة الى صفوف النادي الباريسي قبل نهاية الموسم.
وسيخوض باريس سان جرمان مباراته الاخيرة هذا الموسم في 19 ايار في كاين. ومن المرجح ألا يخاطر البرازيلي تفاديا لانتكاسة جديدة قبل نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ في 14 حزيران.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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