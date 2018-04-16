تعيين خرجي معاهد النفط للسنة الدراسية 2016-2017 في شركات الوزارة

بغداد – الصباح الجديد:

صدر امر عن وزارة النفط، يقضي بتعيين خريجي المعاهد النفطية للسنة الدراسية (2016_2017)، في التشكيلات التابعة للوزارة، فيما وافق الوزير جبار اللعيبي على احتساب الشهادة للخريجين العاملين في الوزارة.

وقال الوزير جبار اللعيبي في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد امس، أن الشركات التابعة الى الوزارة ستستوعب أعدادا كبيرة من خريجي المعاهد النفطية خلال هذه السنة وذلك بناء على الموازنة المخصصة للوزارة وتعليمات رئاسة الوزراء ووزارة المالية.

واضاف اللعيبي إن الدرجات المخصصة للوزارة ستسهم في حل الكثير من المشاكل الخاصة بالتعيينات سيما في ظل حاجة الشركات النفطية لبعض الكوادر.

اللعيبي وافق أيضا على احتساب الشهادات التي حصل عليها موظفون اثناء الخدمة الوظيفية من الدراسة المسائية، وتتلاءم مع طبيعة أعمالهم الحالية، كما وافق على احتساب الشهادات الدراسية قبل التعيين او اثناء الخدمة للموظفين الذين لا تتلاءم دراستهم وطبيعة الاعمال التي يقومون بها، على ان يصار الى تغيير أعمالهم وفق الشهادات الحاصلين عليها.

ويذكر في هذا الصدد ان احتساب الشهادة يعزز من رصيد الموظف على مستوى المخصصات والترفيعات والعلاوات والراتب، وان بعض الوزارات ودوائر الدولة لا تحتسب شهادات موظفين حصلوا عليها بعد تعيينهم بشهادة ادنى