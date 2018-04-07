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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصدر يشكل لجنة لإشعار الناخبين بالأصلح والاكفأ سياسيا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، تشكيل لجنة خاصة لاستلام البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل للاطلاع عليها، مبينا ان الهدف من ذلك هو اشعار الشعب بانتخاب الاصلح والاكفأ سياسيا.
وقال الصدر في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه “من منطلق العدالة والوقوف مع الجميع على مسافة واحدة، اجد من المصلحة تشكيل لجنة خاصة يناط بها مهمة تسلم البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل السياسية مع قوائم بأسماء جميع المنتمين لها، وجلبها لنا للاطلاع عليها بدقة وحيادية لمعرفة الاصلح والاكفأ منها”.
واضاف ان “الهدف من اعطاء شعارا للشعب العراقي بانتخابه لكونه الممثل الافضل سياسيا لهم في قبة البرلمان العراقي”، مشيرا الى ان “تسليم البرامج الرسمية والنهائية التي تمثل كتلهم بصدق، ومن شاء عدم التسليم منهم فهذا يخصه”.
وتابع ان “اعضاء اللجنة هم الشيخ علي سميسم وجعفر الموسوي واحمد عبد الحسين وحسن الكعبي”.
ومن المزمع أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب في الـ 12 من أيـار المقبـل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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