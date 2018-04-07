معصوم يدعو الى استثمار الظروف لتطوير علاقات العراق الخارجية

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، امس السبت، الى استثمار الظروف المناسبة لتطوير علاقات العراق الخارجية الاقليمية والدولية على السواء.

وذكر في كلمة القاها بمؤتمر الباقرين الدولي الذي نظمه المجلس الأعلى الإسلامي، وتابعته “الصباح الجديد”، “من المهم السعي بجدية أكبر لتلبية تطلعات الشعب الى انجاز افضل واسرع لأهدافه الاستراتيجية واحتياجاته الماسة الراهنة وفي مقدمتها تصفية فلول عصابات داعش المدحورة، وضمان نجاحه في تحقيق عودة كريمة للنازحين وفي اجراء الانتخابات المقبلة”.

واضاف ان “توفر الظروف الأفضل لتعزيز وحدة الشعب، يعطي رسائلَ واضحة لجميع القوى السياسية لحثها من أجل استثمار هذه اللحظة التاريخية، لتجاوز كل العقبات وطي كل الخلافات، والتقدم معاً بـروح المسؤوليـة الوطنية الحقيقية في عملية البناء السياسي السليم للدولة على أسس الديمقراطية والعـدل ومبـادئ المواطنـة”.

واكد معصوم على “ضرورة استثمار الظروف المناسبة لتطوير علاقات العراق الخارجية الاقليمية والدولية على السواء، وبما يؤمن مصالح الجميع ويساعد على تعزيز استقرار المنطقة والعالم وحفظهما من شرور الإرهاب وتحدياته”.