“الاتصالات”: تحسين خدمة الإنترنت بات وشيكا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت وزارة الاتصالات، أمس السبت، ان العراق سيشهد تحسنا في خدمة الانترنت خلال الايام المقبلة، فيما اعلنت عن معالجة بعض “الاشكالات” في تقديم الخدمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات حازم محمد علي في تصريح صحفي، إن “هناك تحسن في خدمة الانترنت تمثلت في تشغيل مشروع سمفوني ايرثلنك، بعدما تم تشغيله بنسبة 10% لغرض الفحص والصيانة”، لافتا الى ان “الشركات العاملة قيد تسلم المشروع”.

واضاف أن “المواطن سيلمس تحسنا في خدمة الانترنت في المستقبل القريب”، مشيرا الى ان “خدمة الانترنت اعتورتها اشكالات خلال الايام الماضية وتمت معالجة هذه المشكلة”.

وتابع أن “وزير الاتصالات يقوم بمتابعة موضوع تهريب السعات الخاصة بالانترنت مع الجهات المعنـيـة، والتحقيقات مازالـــت مستمــــرة بخصوصه”، لافتا الى ان “الاخبار التي نشرت بشأن هذا الموضوع خلال الفترة الاخيرة، قديمة والهدف منها عرقلة عمـل الـوزارة”. ‏