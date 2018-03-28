ثلاثة لقاءات في بدء المرحلة الثانية لـ «الممتاز» .. غدا

اليوم.. مباراتان ضمن «أولى بغداد»

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاود عجلة الدوري الكروي الممتاز غدٍ الجمعة دورانها بعد توقف دام اسبوعين، وذلك باقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية، اولى مباريات الجولة ستجمع فريق زاخو وضيفه نفط الجنوب وتجري على ملعب دلال في زاخو، وفي ملعب امانة بغداد سيكون لقاء اهل الدار وضيفه السماوة، ويضيف فريق الحسين منافسه فريق البحري على ملعب التاجي، ، وتتواصل مباريات الجولة يوم السبت المقبل باقامة 5 لقاءات، ففي اللقاء الاول يتقابل فريقا الحدود وضيفه الديوانية على ملعب التاجي، وفي اللقاء الثاني يتقابل فريقا نفط ميسان والطلبة على ملعب ميسان الدولي، وسيكون ملعب الصناعة مسرحاً للقاء الصناعات الكهربائية وضيفه الزوراء، ويضيف فريق نفط الوسط على ملعبه فريق الكهرباء، ، وفي قمة مباريات الجولة التي يضيفها ملعب الشعب الدولي يتقابل فريقا القوة الجوية وضيفه الميناء، وتختتم يوم الاحد مباريات الجولة باقامة المباراتين المتبقيتين، ففي ملعب الصناعة يتقابل فريقا النفط وضيفه النجف، ، ويحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء فريق الشرطة وضيفه كربلاء.

من جانب اخر، تجرى، عصر اليوم الخميس، مباراتان لحساب الدور الاول من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم / بغداد، ففي المجموعة الثانية يلتقي السياحة والاثير في ملعب جزيرة الاعراس، ويتواجه العربي والحرية في ملعب التحدي، وتستكمل مباريات المجموعة غدٍ الجمعة بإجراء مباراتين، ففي ملعب حي أور/ فوزي، يلتقي المهندسين امام الصليخ، ويضيف ملعب التحدي مباراة العدالة والنصر والسلام، وحصل فريق الشباب على انتظار.

أما المجموعة الاولى، فستجرى مبارياتها غدٍ الجمعة، اذ يلعب الاتصالات والشعلة في ملعب مدرسة السلام، ويضيف ملعب الشكك مباراة المحمودية وجسر ديالى، ويلعب الجنسية والسكك في ملعب الراحل ناطق هاشم، وتجرى مباراة المشاهدة والجيش في ملعب منتدى الغزالية.

وفي المجموعة الثالثة، تقام يوم غدٍ 4 مباريات، فيلعب أبو غريب في ملعبه امام فريق الصناعة، ويلتقي آليات الشرطة امام الديوان في ملعب جسر ديالى، وتقام مباراة الطارمية امام حيفا في ملعب الاول، ويلعب بلادي والمدائن في ملعب حيف، وحصل فريق الدفاع المدني على انتظار. ولحساب المجموعة الرابعة، تقام غدٍ مباراة واحدة بين شباب العمل والخطوط في ملعب منتدى البنوك، وتجرى السبت 3 مباريات، ففي ملعب حي أور/ فوزي، يلتقي المصلحة والرصافة، ويضيف ملعب التحدي مباراة الاسكان والتاجي، وفي ملعب المصافي يلعب أهل الدار مع شباب العدل، وحصل فريق الكاظمية على انتظار.