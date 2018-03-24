توقيع وثيقة «ميثاق الشرف الانتخابي» برعاية أممية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت مصادر صحفية أمس السبت، ان قادة الكتل والقوى السياسية وقعوا على «ميثاق شرف انتخابي» برعاية الامم المتحدة، فيما اشارت الى ان مسودة الميثاق تضمنت 24 بنداً تحكم الانتخابات التشريعية المقررة في أيار المقبل.

وقالت المصادر ان «ممثلي قادة الكتل والقوى السياسية توصلوا بعد مفاوضات شاقة بوساطة من الأمم المتحدة وخبراء غربيين، إلى ميثاق شرف انتخابي»، وتضمنت مسودة الميثاق إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي ورفض العنف، إضافة إلى الامتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد أو التحريض أو إجبار الناخبين على التصويت.

واضافت أن « الوثيقة التي تقع في ثلاث صفحات، نصت على ضرورة تحييد الملف الأمني، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية قبل الاقتراع، كما حضت في مرحلة ما بعد الانتخابات، على قبول الأطراف الموقعة عليها التداول السلمي للسلطة وقبول نتائج الانتخابات وانخراط الأطراف بشكل فوري في الإعداد لتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور».

كما تضمنت آلية لتنفيذ الميثاق عبر تشكيل لجان من ممثلي القوى والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وعقد اجتماع مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين، مع ترك الباب مفتوحاً لعقد لقاءات مع قادة القوى السياسية في حالات الضرورة.

وأشارت المصادر إلى ان «هذه الوثيقة خلاصة عمل وراء أبواب مغلقة بين خبراء غربيين وشخصيات سياسية عراقية، تضمن عقد اجتماع في بغداد منتصف كانون الثاني الماضي بعد سنة ونصف السنة من النقاشات التي شارك فيها ممثلون من المجموعات، والشخصيات السياسية الرئيسية، وهي محمد نوري عبد ربه (سعد البزاز- مستقل)، رعد الدهلكي (ممثل صالح المطلك)، خالد المفرجي (أسامة النجيفي)، وصال عزاوي (خميس خنجر)، فرح زبيدي (سليم الجبوري)، محمد الكربولي (جمال الكربولي)، علي الموسوي (نوري المالكي)، محمد محسن الزبيدي (هادي العامري)، عبد الكريم النقيب (همام حمودي)، أمير الكناني (مقتدى الصدر)، محمد الشمري (عمار حكيم)، إضافة إلى ممثل للرئيس فؤاد معصوم».

وختمت بالقول، إنه من المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، عن الوثيقة التي سميت «ميثاق الشرف الانتخابي» بشكل رسمي بين 6 و9 الشهر المقبل، قبل بدء الحملات الانتخابية في 10 نيسان المقبل.

وهنا نص وثيقة «ميثاق الشرف الانتخابي في العراق»

انطلاقاً من حرصنا على توفير أجواء سليمة تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتأمين مشاركة واسعة لجميع أطياف العراقي، تعكس نتائجها إرادته وتحظى بقبوله؛ ما يعزز الثقة المتبادلة بين الأطراف العراقية المختلفة، اتفق ممثلو الائتلافات والأحزاب السياسية الموقعة أدناه على ميثاق الشرف الانتخابي على التزام القواعد الآتية:

مبادئ عامة

1 – الإيمان باحترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج إلى برامجهم الانتخابية والتعددية الحزبية، وأن للجميع الحق في الترشح والانتخاب من دون أي عائق أو تأثير.

2 – الإيمان الكامل بأن للجميع الحق في القيام بجميع النشاطات الانتخابية والتثقيفية والتدريبية اللازمة لإنجاح حملاتهم الانتخابية من دون أي عائق.

3 – إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيداً من التشنج والحقن الطائفي وتعزيز التسامح.

4 – رفض العنف بكل أشكاله والتصدي لأي ظاهرة أو ممارسة تهدف إلى تمزق وحدة الصف والوحدة الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد والتزام القوانين النافدة للتصدي لأي ظاهرة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

5 – التأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات بعضهم بعضاً، ذلك بالابتعاد عن أساليب التسقيط والتشهير والتجريح، وأن تركز الحملات الاستراتيجية والبرامج على مصالح العراق العليا.

6 – تقديم نموذج في الحس الديمقراطي والوطني، وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية، والتأكيد على حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابية.

7 – الإيمان بحق الفوز وكسب الأصوات لكل مرشح أو ائتلاف، وعدم التورط بعمليات تزوير أو تشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة.

8 – احترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات.

9 – تحريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي، ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات، واعتبار ذلك من وسائل الابتزاز السياسي المرفوض وتجريمه، والسماح للمرشحين كافة بالقيام بحملاتهم الانتخابية من دون عوائق أو تهديد.

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

10. الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع أمام القانون.

11. الإيمان بحقوق الجميع في الحصول على فرص متكافئة في البث الإعلاني والإعلامي، وأن تكون شبكة الإعلام العراقي الرسمية مفتوحة وبعدالة لجميع المرشحين، وتوظيف الدعاية الانتخابية بما لا يسيء للمشاركين في الانتخابات والاعتراف بالتعددية السياسية.

12. عدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستهداف أو لتسقيط المنافسين، واعتماد الحوار البناء سبيلاً وحيداً لمعالجة أي خلل تواجهه العملية الانتخابية. ودعوة وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية الصحافية من دون تحيز.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

13. عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.

14. ويلتزم الجميع بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القيام بمسؤولياتها وإجراءاتها تجاه المرشحين كافة بكل شفافية للتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها وفقاً للقوانين النافذة.

احترام مؤسسات الدولة والمشاعر والمقدسات

15. الالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء.

16. تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم.

17. عدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح، خصوصاً أن الكثير من المتنافسين يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة.

18. تحييد الملف الأمني باعتباره ملف دولة، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية، والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية أو انتخابية، واقتصارها على من تتوافر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.

19. الامتناع عن استخدام وسائل الضغط، كالتهديد أو التحريض أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين أو موظفي الدولة على التصويت لمصلحة معينة.

20. احترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف، وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للداعية الانتخابية أو التوظيف السياسي. وبالإمكان الاستفادة من المنابر الدينية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

مرحلة ما بعد الانتخابات

21. الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة.

22. دعوة كافة الأطراف للانخراط بشكل فوري في الإعداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، واستناداً إلى نتائج الانتخابات. عليه، يهيب الموقعون على هذا الميثاق بكافة الكيانات والمرشحين للمشاركة فيه، والالتزام بقواعده احتراماً لتضحيات الشعب العراقي ودماء شهدائه وجرحاه.

تنفيذ الميثاق

23. تشكيل لجنة متابعة – غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

24. تجتمع – أسبوعياً أو كل أسبوعين – من أجل:أ. متابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أي خلل أو محاولة لتزوير إرادة الناخب أو ابتزاز الناخبين والمرشحين.

ومعالجة أي عقبات تعترض تنفيذه، ويحق للجنة الدعوة إلى اجتماع القادة متى ما تعذر عليها معالجة أي مشاكل طارئة، كما ترفع اللجنة توصية إلى الجهة – الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الميثاق وفقا للقانون.