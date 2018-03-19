العراق والكويت يبحثان مشاريع خدمية مقترح تنفيذها

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، أمس الاثنين، مع وفد صندوق التنمية الكويتي معهم المشاريع التي ينوي الصندوق تنفيذها في العراق بتمويل من القرض الكويتي البالغ مليار دولار.

وقال العلاق في بيان صحافي خلال استقباله الوفد، ان «الحكومة ستحدد ثلاثة أولويات لانشاء مستشفى في احدى محافظات الجنوب، وإمكانية تمويل القرض لمشروع ماء الحمدانية، الذي تعهد رئيس الوزراء بانجازه».

واضاف ان «الميزة بالقروض المقدمة للعراق في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق ستدار من قبل الفريق الوطني المرتبط بشكل مباشر مع رئيس الوزراء، الامر الذي يرفع كل الإجراءات البيروقراطية السابقة».

من جهته، اكد الجانب الكويتي، بحسب البيان، «حل المشكلات الفنية والإدارية المتعلقة بمشروع المستشفى الكويتي في البصرة، وان العمل جار على انجاز المستشفى في غضون فترة وجيزة، لا سيما وان نسبة إنجازه بلغت اكثر من 90%».

وشدد الوفد على «حرص الكويت البدء بتنفيذ وعودها في المؤتمر الدولي، وهي المنحة البالغة مليار دولار، والقروض الميسرة البالغة مليار دولار أيضا».