مكتب العبادي ينفي رفض صندوق النقد الدولي للموازنة الاتحادية

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت الحكومة الأنباء المتداولة عن رفض صندوق النقد الدولي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، لأنها لا تتماشى مع الاتفاق الموقع بينه وبين العراق.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء في تصريح صحفي، إن “الموازنة المالية لعام 2018 أقرت وفق السياقات القانونية بين مؤسسات الدولة العراقية من حكومة وبرلمان وجميع ما ورد فيها من مواد لا يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي”.

وأوضح الحديثي، أن الأنباء عن رفض صندوق النقد الدولي للموازنة “غير صحيحة”، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تتلق أي موقف رسمي من الصندوق برفض الموازنة.

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، أكد في تصريح صحفي أمس السبت، ان صندوق النقد الدولي رفض الموازنة المالية العراقية للعام 2018، والتي صوت مجلس النواب على تمريرها الأسبوع الماضي.

وأضاف حمه رشيد، ان “الحكومة الاتحادية فشلت في إقناع صندوق النقد الدولي بشان تمرير الموازنة”.

مشيرا إلى أن “صندوق النقد ابدي امتعاضه الشديد من زيادة الإنفاق الحكومي وإدراج درجات وظيفية”.

الجدير بالذكر انه وبحسب خبراء اقتصاديين، فان “الاتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي، يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها إلغاء الوظائف وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة”.