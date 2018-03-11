في اتجاه لالغاء وزارة التعليم العالي.. خطة لاستقلال جامعة بابل

بغداد – الصباح الجديد:

أورد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاحد، وتلقت الصباح الجديد نسخة منه ان الوزارة متجهة صوب منح جامعة بابل استقلالها الإداري والاكاديمي.

وأضاف البيان ان خطة متكاملة لاستقلال هذه الجامعة قد وضعت وستنفذ على مراحل، وإن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ناقشت الاطار العام لاستقلال جامعة بابل عملا بخطتها الاستراتيجية لدعم استقلالية الجامعات”.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية محمد السراج، في اجتماع حضره رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي نبيل الأعرجي ورئيس جامعة بابل عادل البغدادي وعدد من المدراء العامين، إن “الوزارة ماضية بتنفيذ برنامجها في منح الجامعات الاستقلال الاداري والأكاديمي بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الجامعات الى مصاف الجامعات المتقدمة في المنطقة والعالم”.

واضاف السراج، حسب البيان أن “هناك خطة متكاملة تنفذ على مراحل من أجل استقلال جامعة بابل لتكون الجامعة الثانية التي تستقل بعد نجاح تجربة الجامعة التكنولوجية التي استقلت في العام الدراسي 2017 – 2018”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى اعلن، الاربعاء (19 تموز 2017)، عن استقلال الجامعة التكنولوجية، فيما كشف عن التوجه لالغاء الوزارة.

وتقوم وزارة التعليم العالي بادارة جامعات بغداد والنهرين والمستنصرية والعراقية والجامعات الحكومية في باقي المحافظات، والاشراف عليها بصورة مركزية وحتى في الامور المالية، وكانت الجامعة التكنولوجية تدار من الوزارة أيضا، قبل استقلالها في العام الدراسي 2017-2018