مطار المثنى موقعاً لإنشاء صرح “النصر”

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقترحت اللجنة العليا لاقامة صرح (النصر)، إقامة 10 صروح في بغداد والمدن المحررة لتخليد انتصار العراق على قوى الشر والارهاب.

وقال مستشار وزير الدفاع حامد المالكي، عضو اللجنة، في تصريح صحفي ان “صرح النصر الذي اعلن عن مسابقة تصميمه، هو الرابع في تاريخ العراق بعد نصب الحرية لجواد سليم، ونصب الشهيد لاسماعيل فتاح الترك، والجندي المجهول لخالد الرحال”.

وأشار الى ان “هذا النصب سيكون الأضخم في تاريخ النصب اذ سيقام على مساحة تقدر بـ 25 دونما في مطار المثنى قريبا من منطقة علي الصالح، في العاصمة بغداد”.

واوضح المالكي، ان “هناك مقترحا لاقامة صروح في المناطق المحررة التي تحقق فيها النصر،” مبيناً ان “هذا المقترح مستقبلي ونأمل بحصول موافقة عليه ليفتخر ابناء تلك المناطق بنصرهم على قوى الشر والظلام”.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أطلقت في الثامن من الشهر الجاري مسابقة صرح النصر.

وقال رئيس اللّجنة العليا الخاصة بأنشاء صرح النصر الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ان “الصرح يأتي اكراما لدماء الشهداء وتضحيات الابطال والمقاتلين من صنوف قواتنا المسلحة ومن الحشدين الشعبي والعشائري”.

واوضح ان “الصرح سيقام على مساحة 25 دونم في موقع متميز من بغداد ويكون متاحاً لكافة المواطنين” مشيرا الى ان “هناك دليلاً تعريفياً نُشر على موقع الأمانة العامة بُينت فيه كافة تفاصيل المسابقة”.

واكد العلاق ان “الدليل يأتي استكمالاً لمتطلبات المسابقة التي أعلنت عنها اللّجنة في شباط الماضي،” لافتاً الى “الخصوصية التي يحملها النصب التذكاري الكبير الذي سيخلد النصر على داعش الإرهابي الذي تحقق بفضل دماء الشهداء، ويؤكد وحدة العراق وسيادته”.

وقامت اللّجنة بتسمية أعضاء لجنة التحكيم التي ستتولى عملية تقييم النماذج واختيار النصب الذي ستجده الأمثل في تجسيد النصر الكبير.

يشار ان اللّجنة التحكيمية ستضم عدداً من المعماريين والنحاتين والادباء والرسامين والفنانين والأكاديميين.