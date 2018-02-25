تطوير «طاق كسرى»

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، عن اتفاق مع جمعية تعزيز العلاقات الاسبانية العراقية المختصة بالقطاع السياحي على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية والتراثية في العاصمة، مبيناً أن أولى هذه المشاريع هي اختيار منطقة طاق كسرى بقضاء المدائن لتأهيلها وصيانتها وجعلها صرحاً سياحياً عالمياً.

وقال العطواني في تصريح صحفي: إن «حكومة بغداد المحلية تدعم جميع مشاريع تطوير الاماكن السياحية والاثرية والدينية في العاصمة»، مبينا انها «وضمن خططها لتطوير الجانب السياحي، اتفقت مع جمعية تعزيز العلاقات الاسبانية العراقية المختصة بالقطاع السياحي على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية والتراثية في العاصمة».

وأضاف، أن «من اولى هذه المشاريع هي اختيار منطقة طاق كسرى بقضاء المدائن لتأهيلها وصيانتها وجعلها صرحا سياحيا عالميا بما ينعكس ايجابا على تطوير القضاء» .

واكد العطواني على اهمية تطوير وتنقيب وصيانة المناطق الاثرية والسياحية والدينية لما لها من إثر كبير في استقطاب السياح من شتى بلدان العالم «.

من جانب اخر قال رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس محافظة بغداد مازن يونس، إن «الفريق الاسباني زار قضاء المدائن للاطلاع على الاثار في القضاء ومجمع المدائن السياحي، اذ عرض الفريق المخططات الكاملة عن كيفية ترميم وتطوير المنطقة وجعلها وجهة سياحية متكاملة واكتشاف المناطق التي لم تكتشف حتى الان حول (طاق الكسرى) وكنيسة كوخي الاثرية والتي تعود للقرن الاول الميلادي».