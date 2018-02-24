ملتقى للشركات الراغبة بالاستثمار في العراق آذار المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، السبت، أن شهر آذار المقبل سيشهد عقد ملتقى للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في العراق.

وقال العلاق في كلمة القاها خلال ندوة نظمها معهد التقدم للسياسات الائتمانية، إن “الدعم الدولي لاعادة الاستقرار في المناطق المحررة بلغ 600 مليون دولار بينما الانفاق الحكومي لاعادة الاستقرار بلغ أكثر من هذا الرقم بأضعاف”، مبينا أن “إعادة الاستقرار يهدف الى تأهيل المراكز الصحية والمياه والكهرباء والمدارس وغيرها”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء صادق على حزمة إجراءات لتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص الذي ناقشناه أيضا في مؤتمر الكويت”، موضحا أن “المنح التي حصل عليها العراق في مؤتمر الكويت بلغت 2 مليار دولار وقروض ميسرة 11 مليار دولار والباقي تعهدات لتسهيلات ائتمانية”.

وكشف العلاق ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي سيعقد اجتماعا الشهر المقبل مع الشركات الاستثمارية التي ابدت استعدادها لدخول العراق وتنفيذ المشاريع”.

وأكد أن “الفريق الوطني سيبدأ بالتفاوض مع الدول المانحة خلال الايام المقبلة للحصول على القروض والمنح التي اعلن عنها في مؤتمر الكويت”.

وكانت وسائل اعلام محلية قد نشرت في 15 شباط الجاري، عقب انتهاء مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، تقريراً مفصلاً عن المؤتمر، وحصل العراق حسب التقرير على ٢٩ مليار ونصف المليار دولار، اكثر من نصفها قروضا سيادية.

في حين وصل مجموع الائتمانات غير السيادية نحو ١٢ مليار دولار، فيما كانت المنح المقدمة للعراق نحو ملياري دولار.