مساع لتوفير تسهيلات تتيح للنازحين المشاركة في الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ان الحكومة عازمة على توفير كل التسهيلات التي من شأنها تأمين مشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة.

وقالت الأمانة في بيان، اطلعت عليه “الصباح الجديد”، “بناء على توجيه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ترأس الأمين العام للمجلس، مهدي العلاق، اجتماعا لتوفير كل التسهيلات الخاصة بمشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة المقررة في الـ 12 من شهر أيار المقبل، مؤكدا عزم الحكومة توفير متطلبات مشاركة النازحين”.

وأشار العلاق، إلى “أهمية إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعداد وأسماء الناخبين من النازحين المتواجدين داخل المخيمات والمقيمين خارجها والعائدين وفي عموم البلاد تبدأ من مواليد العام 2000 نزولاً”.

وأكد أن قاعدة البيانات ستسهم وبشكل كبير في تسهيل عملية تحديث سجل الناخبين وكذلك فتح مراكز اقتراع قريبة من مركز النزوح وتسهيلات للحصول على بطاقة الناخب لضمان ادلائهم بأصواتهم وممارسة حقوقهم الطبيعية التي كفلها الدستور بالانتخاب.

وأوضح البيان ان “الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، بالإضافة الى خلية إدارة الازمات المدنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ناقش إمكانية تحديد نوعية الإجراءات والاليات التي من الممكن اتباعها لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات وبشفافية عالية”.

وعلى صعيد متصل ترأس رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، أمس الثلاثاء، إجتماعاً رفيع المستوى لتدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكر بيان رئاسي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان المجتمعين اكدوا “حث الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة”.